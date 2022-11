Comment redonner de l’éclat à sa peau ?

Il existe quelques astuces pour redonner de l’éclat à votre peau. En utilisant des produits naturels et en suivant quelques étapes simples, vous pouvez obtenir une peau plus brillante et plus saine en un rien de temps ! Si votre peau a perdu son éclat naturel, il existe des moyens de le restaurer. Voici quelques conseils pour vous aider à retrouver l’éclat de votre peau.

Pourquoi a-t-on le teint terne ?

Un teint terne est un teint non uniforme, souvent d’apparence grisâtre et sans nuances. On y observe des tâches plus sombres sur certaines parties du visage. Parfois, on a même l’impression d’avoir un teint malade.

Le teint terne peut s’expliquer par plusieurs facteurs :

Une mauvaise hygiène de vie, une mauvaise alimentation, la fatigue ou le stress

Une exposition prolongée au soleil entraînant des tâches brunes

Les agressions extérieures, le tabac, la pollution

Une routine beauté inadaptée, un mauvais nettoyage de la peau, pas de démaquillage ou une peau déshydratée

Un dérèglement hormonal

Des habitudes faciles à mettre en place te permettront d’avoir un teint lumineux simplement et au quotidien. Pour cela, il te faut adopter une bonne hygiène de vie :

Dormir suffisamment avec un rythme de sommeil régulier permet de reposer ta peau et de lui laisser le temps de se régénérer.

Diminue ta consommation d’alcool et de tabac.

Protège ta peau avec une protection solaire même lorsque tu ne t’exposes pas longuement au soleil. Assure-toi d’utiliser un écran solaire avec un SPF de 30 ou plus pour protéger ta peau des rayons UV nocifs.

Adopte une alimentation saine, riche en fibres et en vitamine A, C et E. On privilégie les fruits, les légumes verts ou les légumineuses par exemple. De même, on favorise les aliments riches en minéraux dont le zinc ou le soufre comme les fruits de mer ou les algues.

Bois de l’eau régulièrement tout au long de la journée

Ainsi, une bonne hygiène de vie avec une alimentation équilibrée, une hydratation régulière et du sport te permet de dire adieu à ton teint terne.

En adoptant une bonne routine de soins naturels, le teint terne sera rapidement amélioré. Sur le long terme, adoptez des gestes spécifiques en choisissant un ensemble d’habitudes bénéfiques pour votre peau.

Nettoyer sa peau

Afin de dire adieu à ton teint terne, nettoyer ta peau est un geste essentiel à adopter quotidiennement. Une peau bien nettoyée est une peau mieux oxygénée. Cela t’évite d’avoir le teint terne et prévient le vieillissement cutané. De plus, une peau bien nettoyée est plus apte à recevoir les soins de votre routine. Il est donc important de nettoyer ta peau avant de l’hydrater.

La meilleure façon de nettoyer ton visage est d’utiliser un nettoyant doux qui est formulé pour ton type de peau. Par exemple, si tu as la peau sèche, cherche un nettoyant qui contient des ingrédients hydratants comme la glycérine ou l’acide hyaluronique. Si tu as la peau grasse, cherche un nettoyant qui contient de l’acide salicylique ou du peroxyde de benzoyle pour aider à contrôler la production excessive de sébum. Et si tu as la peau sensible, cherche un nettoyant hypoallergénique qui n’irritera pas ta peau. Une fois que tu as trouvé un nettoyant qui te convient, assure-toi de l’utiliser tous les jours – matin et soir – pour que ta peau soit toujours aussi belle.

Clean That Face

La crème Clean That Face a spécialement été conçue pour nettoyer ta peau en profondeur. Elle convient à tout type de peau, et même aux peaux les plus sensibles et à imperfections grâce à sa formule vegan enrichie en Aloé vera et en lavande. Clean That Face est douce et non agressive pour le visage.

Nettoyer ta peau avec Clean That Face te permet de purifier et de rééquilibrer l’épiderme de ta peau afin d’obtenir un teint lumineux et éclatant.

Exfolier sa peau

Comme tout expert en beauté le dira, l’exfoliation est la clé pour obtenir une peau radieuse. Un teint terne peut être causé par une accumulation de cellules mortes à la surface de la peau. L’exfoliation aide à éliminer ces cellules et à révéler la peau saine et éclatante qui se trouve en dessous. En éliminant les cellules mortes et autres impuretés, l’exfoliation donne à la peau une chance de respirer. Cependant, de nombreux produits exfoliants peuvent être agressifs pour la peau et provoquer des irritations et des rougeurs.

Heureusement, il existe quelques conseils simples qui peuvent t’aider à obtenir une peau lisse et éclatante sans effets indésirables. Tout d’abord, veille à choisir un exfoliant adapté à ton type de peau. Si tu as la peau sensible, cherche un exfoliant avec des ingrédients doux comme des perles de jojoba ou de la poudre de son de riz. Ensuite, n’en fais pas trop : exfolie-toi une ou deux fois par semaine au maximum pour éviter d’abîmer ta peau. Enfin, enchaîne avec une crème hydratante pour apaiser toute irritation et aider à emprisonner l’humidité. Avec ces conseils simples, tu peux profiter d’une peau saine et belle toute l’année.

Protéger sa peau du soleil et de la pollution

Les rayons ultraviolets (UV) peuvent endommager la peau, entraînant un vieillissement prématuré, des rides et même un cancer de la peau. C’est pourquoi il est si important de protéger ton visage du soleil. Tu peux protéger ta peau des effets nocifs des rayons UV en utilisant une crème solaire avec un SPF de 30 ou plus. Veille à appliquer la crème solaire généreusement et uniformément sur toutes les zones exposées de la peau, notamment le visage, le cou, les oreilles et les mains. Applique la crème solaire toutes les deux heures, ou plus souvent si tu transpires ou si tu nages. Porter de la crème solaire est un excellent moyen de prévenir les dommages causés par le soleil, mais il y a aussi d’autres choses que tu peux faire. Par exemple, porte un chapeau ou des lunettes de soleil lorsque tu vas rester au soleil pendant de longues périodes. Et assure-toi de chercher l’ombre dès que possible.

Tout comme le soleil, la pollution peut être l’une des causes d’un teint terne. Une peau parfaitement propre, hydratée, protégée des rayons UVs se défendra mieux face aux radicaux libres de la pollution.