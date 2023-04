Comment choisir un micro-ondes ? Conseils utiles

Capable de réchauffer nos plats et boissons en un instant, le micro-ondes s’est fait une place dans nos foyers, et même dans nos bureaux. Aujourd’hui, de très nombreux modèles sont disponibles sur le marché. Leur prix varie de quelques dizaines d’euros à plusieurs milliers. Dans cette diversité, il n’est pas toujours facile de savoir comment choisir son micro-ondes ! Tour d’horizon des critères à prendre en compte.

Les différentes catégories de micro-ondes

Il existe trois grands types de fours à micro-ondes :

A lire en complément : La maison modulaire, est-ce réellement intéressant ?

Les micro-ondes classiques . Basiques, ils remplissent uniquement leur fonction première, à savoir réchauffer ou décongeler rapidement les aliments grâce à la technologie des micro-ondes. Il s’agit des modèles les plus courants et les moins chers, avec une entrée de gamme autour de 50 €. Il est tout de même possible de les utiliser pour cuisiner quelques recettes astucieuses, comme le foie gras au micro-ondes Jean-François Piège !

. Basiques, ils remplissent uniquement leur fonction première, à savoir réchauffer ou décongeler rapidement les aliments grâce à la technologie des micro-ondes. Il s’agit des modèles les plus courants et les moins chers, avec une entrée de gamme autour de 50 €. Il est tout de même possible de les utiliser pour cuisiner quelques recettes astucieuses, comme le foie gras au micro-ondes Jean-François Piège ! Les micro-ondes à gril . Ils combinent le mode micro-ondes classique avec une fonctionnalité gril. Cela vous permet de réchauffer les aliments, puis de faire gratiner leur surface. Pratique, par exemple, pour les gratins surgelés !

. Ils combinent le mode micro-ondes classique avec une fonctionnalité gril. Cela vous permet de réchauffer les aliments, puis de faire gratiner leur surface. Pratique, par exemple, pour les gratins surgelés ! Les micro-ondes combinés. Ceux-ci fonctionnent à la fois comme des micro-ondes et comme de vrais fours traditionnels. Aux fonctions micro-ondes et gril s’ajoute généralement un mode chaleur tournante, qui permet de cuire toutes sortes de plats. Il est ainsi possible de décongeler un plat, le cuire en profondeur puis le faire rôtir avec un seul et même appareil. Plus sophistiqués, ces appareils sont aussi les plus chers.

Le premier critère de choix consiste bien sûr à choisir de quel type d’appareil vous avez besoin. Si vous possédez déjà un four, le modèle combiné ne sera probablement pas utile. Il pourra en revanche présenter un vrai intérêt en termes de gain de place dans une petite cuisine.

Le volume du micro-ondes

La capacité du micro-ondes est un autre critère important à prendre en compte. Selon la composition de votre foyer et l’utilisation que vous comptez en faire, vous n’aurez pas besoin de la même taille.

A voir aussi : CoolMove : l’application mobile pour ne rien rater de votre déménagement

Une personne seule souhaitant surtout réchauffer des plats individuels pourra se contenter d’un petit modèle. Une famille prévoyant d’utiliser un micro-ondes combiné pour réchauffer et cuire des plats devra au contraire se tourner vers un gros volume.

La puissance du micro-ondes

De la même manière, la puissance maximale du micro-ondes devra correspondre à vos besoins. Celle-ci est généralement comprise entre 600 et 1200 watts. Plus elle est élevée, plus vous pourrez faire chauffer rapidement des plats de grand volume.

Le revêtement intérieur du micro-ondes

Il existe différents types de revêtements intérieurs sur le marché. L’époxy est bon marché, mais peut s’user au fil du temps. L’acier inoxydable est nettement plus solide, mais moins facile à nettoyer. L’émail, de plus en plus répandu, est un bon compromis, mais il est sensible aux coups. Quel que soit le revêtement choisi, les règles de sécurité sont les mêmes. Pour ne pas se retrouver dans une situation où le micro-ondes fait des étincelles, l’utilisation de récipients ou ustensiles en métal est proscrite.

Les options et fonctionnalités

Le dernier critère important pour choisir son micro-ondes est le panel d’options disponibles. Les micro-ondes peuvent par exemple proposer :

Un réglage plus ou moins précis du temps et de la température (molette ou affichage numérique).

(molette ou affichage numérique). Des programmes automatiques adaptés aux différents aliments.

adaptés aux différents aliments. Des modes de cuisson spécifiques : vapeur, pain, etc.

A vous de faire le tri entre les fonctionnalités qui vous intéressent et celles qui relèvent du gadget superflu afin de trouver le modèle qui répondra parfaitement à vos besoins.