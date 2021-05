Qui est Anne-Sophie Lapix, la célèbre journaliste ?

Anne-Sophie Lapix ; le nom vous dit-il quelque chose ? En effet, vous avez deviné juste. C’est l’animatrice et journaliste préférée des milliers de Français devenue incontournable dans l’univers audiovisuel de la France à force de travail acharné et de dévouement. Qui est-elle devant et derrière les caméras ? Découvrons !

Biographie de Anne-Sophie Lapix

Née le 29 avril 1972 à Saint-Jean-de-Luz, Anne-Sophie Lapix est fille de Claude Lapix, entrepreneur en bâtiment et de Claudine ; psychologue de formation. Pendant qu’elle n’avait que 9 ans, ses parents se séparent. De son côté, la journaliste poursuit ses études jusqu’à l’obtention d’un Bac S.

A voir aussi : Des spécialistes anticipent un boum du Bitcoin

Elle fait ensuite son entrée à l’Institut d’études politiques de Bordeaux dans la section Service public dans l’optique d’intégrer le CFJ (Centre de formation des journalistes). Elle étudie pendant une année les Sciences politiques à Bristol en Angleterre et obtient en 1996, ses diplômes de Sciences Po Bordeaux et du CFJ de Paris en spécialité Télévision.

Aujourd’hui mère de deux garçons nés en 2002 et en 2005 d’une première union, elle se marie à Arthur Sadoun, le 26 juin 2010 à la mairie du 16e arrondissement de Paris.

A voir aussi : Qu’est-ce que le link building?

Le parcours professionnel de Anne-Sophie Lapix

Anne-Sophie Lapix est une journaliste dont le parcours reste très inspirant. Cumulant avec succès plusieurs projets, elle est un exemple d’abnégation et un modèle de réussite pour les jeunes qui aspirent à une carrière de journaliste. De pigiste à présentatrice sur les chaînes régionales comme Bloomberg TV, tout a effectivement commencé à la rédaction de LCI où Anne-Sophie Lapix travaille pendant six ans avant de rejoindre en 2005 M6 pour présenter Zone interdite et les informations.

En 2006, elle pose ses pas à la TF1 et ne tarde pas à faire ses preuves. Ensuite, la journaliste conquiert rapidement le cœur des téléspectateurs et prend les rênes du célèbre magazine politique Dimanche + sur les antennes de Canal+. Entre septembre 2014 et juin 2015, c’est sur France 2 qu’Anne-Sophie s’impose en animant Mots croisés puis, Le Grand Échiquier à la rentrée 2018. Elle anime également de 2013 à 2017 l’émission C à vous sur France 5.

Annoncée en mai 2017 pour remplacer David Pujadas, c’est avec impatience et beaucoup de plaisir que les téléspectateurs l’accueillent devant leurs écrans à partir du 4 septembre 2017 dans le rôle de la nouvelle présentatrice du journal de 20 heures de France 2.

Les distinctions de Anne-Sophie Lapix

Il sera difficile de résumer en quelques lignes seulement la brillante carrière de la présentatrice de journal et animatrice de télévision Anne-Sophie Lapix. Cependant, ses distinctions dans un milieu aussi bondé de talent que celui de l’audiovisuel en disent long sur ses capacités. En 2012, elle reçoit le Prix Philippe-Caloni du meilleur intervieweur.

En 2008, c’est avec mérite qu’on lui décerne le Trophée des femmes en or de la catégorie communication. En 2020, pour la plus grande satisfaction de ses fans, elle se trouve décorée en tant qu’officier de l’ordre des Arts et des Lettres.