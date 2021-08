Les fans de Jonathan et Nancy sur Stranger Things seront heureux de savoir que Charlie Heaton et Natalia Dyer se fréquentent toujours. Les deux sont en couple depuis un certain temps maintenant, et même si elles semblent très sérieuses, les célébrités sont très désireuses de garder leur relation privée du public.

Pourtant, après plusieurs années passées en couple, ils ont partagé des déclarations adorables au sujet de leur relation. Continuez à lire pour découvrir toutes les choses douces qu’ils se sont dites les unes sur les autres qui vous feront expédier encore plus.

Natalia Dyer et Charlie Heaton | Michael Kovac/Getty Images pour AFI Depuis combien de temps Charlie Heaton et Natalia Dyer sortent ensemble ?

Selon Elle, Heaton et Dyer ont été ensemble avant le début du tournage de la saison 2 de Stranger Things.

*** *1Natalia Dyer et l’acteur britannique Charlie Heaton | Christian Vierig/Getty Images « Ils sont définitivement datation », a révélé une source, selon le magazine. « Ils sont ensemble depuis le début du tournage de la saison 2 en octobre. Ils passent chaque minute de veille ensemble, sur le plateau et sur le départ. »

La saison 2 de Stranger Things a commencé le tournage en 2016, il semble donc que Heaton et Dyer soient ensemble depuis plus de cinq ans.

Selon Dyer dans une interview accordée à InStyle, elle préfère les soirées avec Heaton dans des environnements confortables et intimes. « Je pense que l’idéal est un restaurant confortable et éclairé aux chandelles, peut-être un bar amusant, juste en se promenant », a dit Dyer à propos de sa soirée de rendez-vous idéale. « Quelque part où l’on peut s’entendre parler. »

Charlie Heaton et Natalia Dyer adorent travailler ensemble en tant que Jonathan et Nancy sur « Stranger Things »

Ces nouvelles photos du couple #StrangerThings Charlie Heaton et Natalia Dyer sont tellement mignonnes !

https://t.co/d2mfKvEhuW — JustJared.com (@JustJared) 3 septembre 2019 Bien qu’une poignée de couples en aient marre de leur partenaire après avoir passé autant de temps avec eux, Dyer et Heaton préfèrent être ensemble autant que possible. Selon plusieurs sources (via Elle), les deux passent « chaque moment de réveil ensemble » et sont « obsédés l’un par l’autre ». Ils adorent aussi pouvoir être avec un partenaire qui traverse la même chose qu’eux en termes de carrière.

« C’est intéressant de travailler avec quelqu’un avec qui vous rentrez chez vous », a dit Dyer à propos de son travail avec Heaton, selon Elle. « C’est toujours très amusant. Nous sommes vraiment à l’aise les uns avec les autres, donc nous pouvons jouer et nous sentir plus libres, et nous pouvons en parler avant. »

Natalia Dyer et Charlie Heaton sont toujours en train de frapper le tapis ensemble. #SAGawards pic.twitter.com/OT995V2TKY

« Vous pouvez briser les murs avec votre partenaire », a dit Heaton en travaillant avec sa petite amie. « Parce que nous travaillons dans le même secteur et que nous avons eu des trajectoires similaires, nous l’avons traversé ensemble. Un partage qui vous rapproche. Ils comprennent quelque chose que personne d’autre ne voudrait peut-être. Vous vous retrouvez ensemble dans des situations de haute pression, mais vous pouvez partager ces insécurités ou quelles qu’elles soient. Les bons moments heureux aussi… Vraiment f*king sweet ! »

Natalia Dyer et Charlie Heaton sont connus pour porter d’adorables tenues assorties.

Natalia Dyer et Charlie Heaton | Dominik Bindl/Getty Images Une recherche rapide sur Google du couple heureux et d’innombrables photos montreront Heaton et Dyer portant des tenues assorties. Mais quand on a demandé à Dyer s’ils ont coordonné vêtements assortis, dit-elle en riant.

« Non ! » elle l’a dit à InStyle. « Ce n’est jamais exprès. Vous voyez des articles, et non, nous ne l’avons pas fait. J’ai l’impression que nous ferions naturellement tout notre possible, mais cela arrive. Un peu de choses. »