Nounou à domicile : la solution parfaite ?

Répondre aux obligations professionnelles et familiales représente un réel défi quand on est jeunes parents. C’est pourquoi, pour la garde de leurs enfants, certains se tournent vers diverses solutions aujourd’hui proposées. Il s’agit entre autres de l’assistance maternelle, la crèche ou encore la solution d’une nounou à domicile. Cette dernière option, bien que coûteuse, est toutefois préférée par de nombreux parents. Dans cette rubrique, nous vous présenterons ce mode de garde d’enfants.

La plupart des parents qui le peuvent préfèrent nettement confier leurs enfants à une nounou plutôt qu’à une crèche. En effet, la nounou est une professionnelle qui n’a pas besoin de justifier d’un diplôme dans le cadre d’un babysitting à toulouse. Cependant, pour être embauchée, elle devra passer par un entretien avec les parents et surtout les convaincre de ses compétences. Si elle parvient à convaincre ses employeurs de ses aptitudes, alors un contrat de travail sera établi.

Dans ce contrat, il sera mentionné les exigences et attentes des deux parties. Il s’agira des questions de salaires, horaires de travail, congés, soins à l’endroit des enfants et notamment des missions de la nourrice. Le métier de nourrice a évolué avec le temps et les parents sont plus intéressés par les nourrices polyvalentes. Il n’est plus question uniquement de garder les enfants jusqu’au retour du boulot des parents.

Quels sont les avantages d’une nounou à domicile ?

Le plus grand avantage d’une nounou à domicile est que vos enfants sont gardés à la maison. Ils sont gardés dans un environnement qui est le leur et ne sont pas de ce fait désorienté. Dans le cas d’une crèche par exemple, le parent est obligé d’aller déposer l’enfant le matin et d’aller le récupérer en soirée. Voilà une tracasserie que vous évite la garde à domicile qui en passant vous permet de gagner en temps.

Vous laissez vos enfants le matin entre de bonnes mains chez vous, et vous revenez les trouver le soir comme tels. Vos enfants sont suivis avec la plus grande attention et surtout avec vos propres règles. Ainsi, même étant absent, vous avez la garantie que vos enfants sont traités avec les mêmes soins dont vous faites preuve. Dernier point, la nourrice s’adapte à vos horaires et le salaire est le même qu’importe le nombre d’enfants à surveiller.

Votre enfant passera le plus clair de ses journées avec la nounou que vous lui aurez trouvée. De ce fait, il est important de procéder à un bon choix pour vous et pour le bien-être de votre enfant. Lors de l’entretien d’embauche avec la future nounou, discutez longuement avec elle et n’hésitez pas à lui demander ses références antérieures. Vous pouvez par exemple lui soumettre des situations de caprices de votre fils et lui demander sa réaction face à cela.

C’est un moyen de voir, en temps réel, les réflexes de la nounou. De plus, les familles préfèrent souvent les nounous avec des compétences en animations ou encore des nounous déjà mères. Tenez votre bébé lors de l’entretien pour qu’il puisse faire plus connaissance avec sa potentielle future nounou. Enfin, un critère à ne pas négliger, n’oubliez pas de demander les papiers d’identité de la candidate.