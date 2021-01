Les chats s’invitent sans la décoration

Les tendances liées à la nature se développent de plus en plus dans nos intérieurs. Les animaux se font la part belle dans nos maisons du sol au plafond. Les designers se sont emparés des félins de toutes sortes pour nous en mettre plein la vue et ils nous proposent des objets usuels, des rangements, des luminaires. Pourquoi ne pas adopter les chats pour décorer son intérieur ?

Pour ou contre le motif chat ?

Certaines tendances déco font débat, elles enchantent les uns et agacent les autres. Cette saison une plus particulièrement fait fureur, les chats en déco. Ne sortez pas les griffes immédiatement, sachez prendre du recul et optez dans un premier temps pour un seul objet les représentant. Câlin, sensible, un peu solitaire, le chat donne envie de l’inclure dans son intérieur. Sa présence apporte un certain réconfort. Avoir un félin au fond de son assiette ou sur un coussin nous envahie de bonne humeur. Le chat est souvent ce tout nouveau petit chouchou d’une décoration fun et décalée. Vous ne serez pas non plus contraint de dépenser des fortunes pour sublimer votre logement.

L’arbre à chat design

Cette nouvelle tendance chat est en plein boom. S’il y a bien une façon de faire plaisir à son chat, c’est bien de lui offrir un arbre. Il pourra y grimper, y dormir, s’y faire les griffes. L’arbre à chat est de plus en plus présent dans les intérieurs design, il ajoute un brin de nouveauté à déco. Certains l’installent chez eux même s’ils n’ont pas de chat. L’arbre devient alors un pur objet de décoration. Pour faire de son logement un lieu ou règne le bonheur, la joie de vivre, pensez à installer des objets représentant des chats, lampes, tasses, mugs, coussins, plaids, à vous de composer la plus belle décoration chat. Toutes les occasions sont bonnes pour s’offrir une déco chat.

