Installez dès maintenant votre climatisation

Nous avons tendance à penser à la climatisation lorsque la chaleur s’invite dans votre quotidien, mais ce n’est pas la meilleure solution. En effet, vous êtes confronté à une hausse des coûts souvent considérables dès la fin du printemps. Par conséquent, il est préférable d’installer un chauffage en été et la meilleure climatisation pendant l’hiver. La demande n’est souvent pas très élevée, cela vous permet notamment de profiter de quelques économies non négligeables puisque le marché est assez concurrentiel et qu’il ne faut pas négliger cette donnée. Vous devez donc chercher un spécialiste de la climatisation dès maintenant pour qu’il puisse vous proposer un devis en adéquation avec vos envies, votre budget et les possibilités offertes par votre logement.

Optez pour une pompe à chaleur réversible

Dans certains cas de figure, les références peuvent vous proposer deux options pour une seule machine. Cela vous permet de gagner de la place grâce à un seul équipement et c’est une astuce considérable qu’il ne faut pas mettre de côté pour gagner de l’argent. Avec une télécommande par exemple, vous pouvez déclencher le chauffage pour réchauffer toutes les pièces de la maison grâce à des installations adaptées. Il sera ensuite possible d’utiliser les mêmes appareils pour rafraîchir le logement puisqu’il s’agit d’une pompe à chaleur réversible.

Vous pouvez trouver plusieurs modèles dont le concept Mono Split qui est assez pratique au vu de l’encombrement.

La puissance s’adapte bien sûr à la superficie de votre logement, l’entrée de gamme s’articule autour de 2500 watts.

Vous pourrez choisir quelques options comme le ReadyClim ou encore une mise en service.

Un kit pour le Wifi est aussi disponible si vous optez pour cette configuration.

En termes de prix, vous devez prévoir moins de 600 euros pour ce modèle qu’il sera assez facile à installer puisque vous aurez tous les accessoires et les équipements nécessaires. En effet, vous recevez la pompe à chaleur complète composée des câbles, du bloc pour l’intérieur et celui dédié à l’extérieur.

Un gaz R32 pour optimiser les économies

Ces appareils sont souvent pointés du doigt par rapport à l’écologie, mais il faut savoir qu’ils sont pourtant beaucoup plus intéressants par rapport à d’autres références relativement gourmandes. Avec le gaz R32, vous profitez d’un bon rendement et les émissions de gaz à effet de serre sont réduites de 68 % grâce à cette référence. Cela permet aussi d’abaisser la quantité de fluide dans cette installation et malgré ces réductions, vous pourrez tout de même augmenter les performances de 7 %. Ce sont des avantages considérables qui devraient rapidement vous séduire et n’oubliez pas que le niveau sonore est très faible.

La climatisation est donc intéressante et cela vous permet de supprimer également votre chauffage actuel en passant sur une seule installation qui vous propose à la fois de gagner de l’argent et en praticité. De plus, le climatiseur bi-split est intéressant puisque vous pouvez installer le bloc dans deux pièces pour faciliter ainsi la circulation de l’air chaud en hiver et de l’air froid pendant l’été. N’hésitez pas à contacter ces professionnels.