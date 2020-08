La chirurgie esthétique sous le soleil de la Tunisie

Envie de rafraîchir votre image tout en voyageant ? C’est désormais possible ! Le tourisme de chirurgie esthétique s’adresse à toutes les personnes soucieuses de leur apparence et souhaitant prendre soin d’elles-mêmes. Quoi de mieux pour se faire que de séjourner dans un hôtel en Tunisie pour votre repos ? Si lier voyage, tourisme et coup de jeune vous tente, rien de tel que la chirurgie esthétique touristique en Tunisie.

La chirurgie esthétique au meilleur prix

Vous souhaitez opérer un changement dans votre apparence ? Vous projetez de faire cela à l’étranger, mais ne souhaitez pas sacrifier vos vacances pour autant ? Aucun problème. La clinique de chirurgie esthétique de Tunisie vous propose de vous dorer la pilule tout en redorant votre image.

Vous pourrez effectuer une opération de lifting facial, une liposuccion pour avoir un ventre plus plat, une opération d’augmentation mammaire, ou un lipofilling fessier. Que ces messieurs se rassurent, ils peuvent opter pour la greffe de cheveux FUE, la chirurgie dentaire ou ophtalmique. N’attendez plus pour profiter d’offres avantageuses sur vos interventions et faites confiance à des chirurgiens de qualité pour votre chirurgie. Vous bénéficierez d’un cadre idyllique pour votre opération. Les professionnels qualifiés qui vous prendront en charge connaissent très bien leur travail et sauront vous mettre à l’aise. Vous n’aurez plus qu’à vous laisser aller, bercé par le clapotis des vagues pour vous retrouver transformé et rayonnant. Pas de panique, les normes de sécurité sanitaire et techniques européennes sont entièrement respectées dans cette clinique moderne et proche de ses clients.

Des vacances 2 en 1, un concept efficace

L’hôtel dans lequel vous séjournerez vous donnera un accès direct à la mer. La plage de Gammarth et son sable fin sauront vous combler pour passer des moments de détente inoubliables pendant votre convalescence. Associer esthétique et voyage est une excellente idée, vous ferez ainsi d’une pierre deux coups. Plus besoin de dissocier vos envies de renouveau esthétique de vos envies de voyage en Tunisie grâce à ces vacances hors du commun. Profitez d’un cadre agréable unique et serein pour vous retrouver et vous reposer. Les chambres spacieuses, un mini bar, et les salles de bain en marbre vous permettront de trouver toute l’énergie nécessaire pour visiter la ville.

Goûter au plaisir de la Tunisie pendant ces vacances

Vous pourrez même aiguiser vos papilles et goûter un plat typiquement tunisien dans l’un des 5 restaurants de l’hôtel. Découvrez les saveurs particulières des épices et aromates employés dans la cuisine tunisienne.

Couscous, kefta, lablabi, kefteji, baklawa, salade méchouia, sont autant de spécialités locales que vous aurez peut-être la chance de découvrir en flânant dans les ruelles. Proche de la célèbre ville de Carthage où l’on retrouve l’amphithéâtre ou la cathédrale primatiale iconique et non loin de la capitale Tunis, Gammarth vous promet de découvrir des choses fabuleuses lors de votre séjour de chirurgie esthétique. Les monuments historiques d’un côté, la mer et le sable fin de l’autre, l’hôtel pour se reposer et la clinique esthétique pour se faire chouchouter, que rêver de mieux pour des vacances 2 en 1 ?