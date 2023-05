Estimation bien immobilier : 4 conseils pratiques

Vous avez un projet de vente immobilière et vous souhaitez en savoir plus sur l’estimation d’un bien immobilier ? Cette étape est indispensable pour vendre au prix au marché. Voici 4 conseils pratiques pour l’estimation d’une maison ou d’un appartement.

Conseil n°1 : Faites confiance à un professionnel plutôt qu’à un outil en ligne

La plupart des agences immobilières ou certains sites proposent une estimation immobilière en ligne et gratuite. Si cela était suffisant pour obtenir la valeur d’un bien, alors je n’aurais pas besoin d’écrire cet article ! A quoi sert un outil d’estimation en ligne dans ce cas ? Eh bien, c’est un indicateur, mais il ne peut pas donner le prix du logement en quelques clics.

Pourquoi ? Chaque bien est unique et il faut prendre en compte toutes ses caractéristiques pour connaître son prix. Certes, la superficie et la localisation géographique de votre maison compte, mais ce n’est pas suffisant. Le prix réel d’estimation est obtenu avec une méthode de calcul plus complexe. L’outil en ligne est souvent présent sur un site pour vous mettre en contact avec un professionnel.

Pour une estimation immobilière qui tient la route, il faut trouver une agence immobilière. La plupart vous offre ce service gratuitement. Vous bénéficiez alors d'une estimation de bien immobilier fiable.

Conseil n°2 : Ne faites pas seulement une estimation au mètre carré

Une estimation du prix au mètre carré, c’est souvent le créneau des outils en ligne. Déjà, certains sites d’estimation immobilière en ligne se basent sur une ville entière. C’est parfait pour être à côté de la plaque ! Regardez le prix de l’immobilier dans les rues de Lyon ou Paris ! Vous allez voir de tout selon l’arrondissement et le quartier. Ce qu’il faut pour connaître le prix au mètre carré, c’est la localisation géographique précise du bien.

Le site des notaires de France propose une base de données solide pour connaître le prix moyen au mètre carré sur une localisation précise. Par contre, si la surface entre en compte dans la valeur du bien, c’est juste un élément parmi d’autres. Voilà pourquoi il est faux de réaliser l’estimation d’un bien immobilier uniquement sur cette donnée. Sinon, on vendrait une maison neuve au même prix qu’une maison en mauvais état !

Conseil n°3 : Fixer un prix sans surestimer votre bien

Quand on fixe le prix immobilier d’un appartement ou d’une maison, il ne faut jamais surestimer le bien ! Que ce soit volontaire ou non, c’est vraiment la pire chose à faire ! Oui, ne vous fiez pas à Monsieur Dupont qui a vendu sa maison tellement plus cher que vous le pensiez ! Déjà, on ne sait pas si ce cher Monsieur dit vrai, mais en plus, ce n’est pas un exemple. Pour trouver un acquéreur dans les meilleurs délais, fixer le juste prix est la règle.

Si ce n’est pas le cas, vous rentrez dans un cercle vicieux. Vous postez une annonce avec un prix immobilier élevé. Vous ne recevez pas de demande de visites. Vous ne vendez pas. Vous baissez alors le prix de vente. Que se passe-t-il ? Les potentiels acheteurs ont vu votre bien et l’ont jugé trop cher. Puis, ils vont le voir une seconde fois et en voyant que le prix a baissé, ils vont penser que cela cache quelque chose. Et alors, vous n’aurez jamais acquis leur confiance. Retour à la case départ !

Conseil n°4 : Évitez de faire réaliser l’estimation de votre bien immobilier par un notaire

Vous souhaitez simplement faire la mise en vente de maison, en dehors du cadre d’une succession ou d’une donation ? Alors, vous n’avez pas besoin de passer par un notaire. Je vous ne le conseille pas. Je ne remets pas en cause les compétences de ce professionnel de l’immobilier. Celles-ci sont réelles. Toutefois, ce qui est encore plus réel, ce sont ses honoraires. Une estimation d’un bien immobilier par un notaire est payante. Voilà pourquoi, je vous conseillais précédemment de passer par une agence qui offre ce service.