La location gérance expliquée simplement pour mieux comprendre

Grâce à la gestion du crédit-bail, le propriétaire d’une entreprise ne peut pas en profiter lui-même et donner à un tiers la possibilité de le faire. De cette façon, le propriétaire veille à ce que son entreprise soit exploitée tout en percevant des revenus. Le locataire, qui gère maintenant, obtient la possibilité d’exploiter une entreprise, ce qu’il n’aurait pas pu faire s’il avait dû financer lui-même ce type de projet (brevet, matériel…).

Lire aussi : Gestion de location et franchise, quelles différences ?

À ne pas manquer : Les résidences étudiantes expliquées simplement pour bien choisir

Qu’est-ce que la gestion des locations ?

La location-gérance, parfois appelée « gestion libre », repose sur un contrat où le propriétaire d’un fonds de commerce confie temporairement l’exploitation de son entreprise à une autre personne, le locataire-gérant. Ce dernier va exploiter le fonds à ses risques et périls, tout en versant une redevance au propriétaire. Ce dispositif ouvre la porte à ceux qui souhaitent se lancer sans devoir acheter immédiatement un fonds.

Recommandé pour vous : Vente sèche : comprendre ce phénomène en finance

Jusqu’à récemment, il fallait que le propriétaire ait déjà exploité lui-même le fonds pendant au moins deux ans avant de pouvoir le mettre en location-gérance. Quelques cas particuliers faisaient exception, notamment pour des réseaux de franchises et de restauration rapide. Par le passé, une dispense pouvait être accordée quand la nature du projet l’exigeait. Cette souplesse a longtemps servi de tremplin à des chaînes qui voulaient implanter rapidement de nouveaux établissements. Mais depuis la loi du 21 juillet 2019, cette obligation est tombée : on peut désormais confier la gestion sans attendre ces deux années.

Autre point à surveiller : si le fonds est exploité dans des locaux commerciaux loués, le propriétaire doit obtenir l’accord du bailleur lorsque le bail impose une exploitation personnelle. Ne pas respecter cette étape pourrait mettre la location-gérance en difficulté.

Lire aussi : Définition de la franchise

Quels sont les avantages de la gestion du crédit-bail ?

Passer par la location-gérance offre un avantage financier évident à celui qui reprend l’activité. Il n’a pas à mobiliser d’importantes économies ou à s’endetter lourdement, contrairement à une reprise classique. Le modèle séduit tout particulièrement dans les réseaux commerciaux structurés, comme la restauration franchisée. Prenons un exemple concret : un franchiseur repère un candidat prometteur, motivé, mais qui n’a pas les fonds requis pour acheter un fonds de commerce. Plutôt que de renoncer à ce profil, il peut lui proposer de gérer l’établissement sous le statut de locataire-gérant. Le candidat prend alors les rênes de l’activité, bénéficie d’un outil de travail opérationnel et pourra, à terme, envisager le rachat de l’entreprise quand il aura réuni l’investissement nécessaire.

Ce dispositif permet aussi au locataire-gérant de profiter d’un environnement déjà en place : locaux équipés, matériel prêt à l’emploi, parfois même personnel déjà formé. Toute la structure est opérationnelle, ce qui lui permet de se concentrer sur le développement de l’activité sans perdre de temps à installer les bases.

La location-gérance s’avère également efficace lors d’un projet de cession. Elle sert alors de période d’essai pour le repreneur, qui peut évaluer la rentabilité et la viabilité du commerce avant de s’engager définitivement.

Côté propriétaire, le dispositif présente aussi de vrais atouts : il garde la main sur son fonds de commerce, perçoit un revenu régulier via les redevances et ne s’expose pas aux aléas de la gestion quotidienne. Ce compromis attire aussi bien les entrepreneurs souhaitant préparer une transmission en douceur que ceux qui veulent valoriser leur patrimoine sans s’impliquer activement.

Lire aussi : Avantages des franchisés franchisés

La location-gérance trace une voie d’accès pragmatique à l’entrepreneuriat. Elle permet à des profils variés de tester, de bâtir, de transmettre, sans brûler les étapes ni prendre des risques disproportionnés. Une mécanique discrète, mais redoutablement efficace, pour donner à chacun la chance de s’emparer d’un projet et de le transformer en réussite tangible.