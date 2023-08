Comment devenir mandataire immobilier ?

L’immobilier est un domaine passionnant qui offre beaucoup d’opportunités professionnelles. Parmi ces différentes opportunités, on retrouve notamment le mandataire immobilier, qui permet de se forger une activité entrepreneuriale indépendante avec le soutien et les avantages d’un réseau d’agences immobilières bien établi.

Mandataire immobilier : qu’est-ce que c’est ?

Il est très important de bien s’informer avant de se lancer dans une carrière de Mandataire immobilier. C’est un métier encore trop peu connu du grand public.

Un mandataire immobilier agit en tant qu’agent commercial spécialisé dans la vente, la location ou la gestion de biens immobiliers pour le compte d’une agence immobilière, en tant qu’indépendant ou en créant sa propre entreprise immobilière. Par exemple, un mandataire immobilier peut rejoindre Proprietes-privees.com, un réseau de mandataires immobiliers.

De cette manière, le contrat entre le mandataire immobilier et les conseillers peut être cédé à tout moment, puisque c’est un contrat commercial conclu entre plusieurs indépendants. De même, le mandataire immobilier n’a pas le même statut qu’un agent immobilier. Il exerce en tant que travailleur indépendant et ne dispose pas nécessairement de carte professionnelle !

Un mandataire immobilier doit constamment prospecter et rechercher des annonces immobilières intéressantes. Il doit se constituer un réseau pour développer son portefeuille clients. Il réalise ses ventes pour le compte d’une agence immobilière.

Les formations idéales pour devenir mandataire immobilier

Lorsque l’on veut devenir mandataire immobilier, la formation n’est pas aussi importante que les compétences. Mais forcément, il est toujours recommandé de suivre une formation pour obtenir plus de compétences et en attester !

Il existe plusieurs formations qui sont bonnes à prendre pour devenir mandataire immobilier, comme les formations dans le domaine de l’immobilier ou même dans le domaine de la vente et du commerce. Plusieurs types de BTS peuvent être une voie envisageable, comme :

Le BTS NDRC (Négociation et Digitalisation de la Relation Client),

Le BTS PI (Professions Immobilières),

Le BTS MCO (Management Commercial Opérationnel).

Vous trouverez aussi des formations spécialisées en ligne, qui permettent d’effectuer ces formations à distance avec des cours en ligne. Si vous préférez obtenir de l’expérience sur le terrain en plus de l’expérience théorique, il faudra vous orienter vers une alternance. Bien sûr, certains réseaux de mandataires immobiliers proposent aussi leurs formations pour apprendre leur métier à ceux qui le souhaitent.

Il est tout à fait possible d’opter pour une formation de mandataire immobilier, même en reconversion professionnelle. Une bonne partie des personnes qui suivent ce type de formation sont dans ce cas !

Les compétences requises pour devenir mandataire immobilier

Pour devenir un mandataire immobilier compétent et prospère, il est essentiel de développer un ensemble de compétences variées et spécifiques au domaine de l’immobilier !

Une appétence pour l’immobilier

Tout d’abord, il vous faudra des connaissances en immobilier, qui sont très importantes pour étudier les tendances du secteur, connaître les différents types de propriétés afin de bien conseiller les clients potentiels.

Pour conclure des transactions immobilières, il faudra également être un bon négociateur, en plus de pouvoir gérer les objections des clients. Parfois, il y aura des obstacles à surmonter pour réussir une vente ! Il faut se montrer assez flexible pour pouvoir promouvoir des biens immobiliers de manière efficace, notamment à travers des annonces attrayantes, des campagnes publicitaires, et même des visites virtuelles.

Bonne communication avec les clients

Bien sûr, en tant qu’indépendant ou entrepreneur, il faudra aussi être capable de gérer votre temps de manière efficace, de prioriser les tâches et de faire preuve d’autonomie dans la gestion de votre portefeuille de biens immobiliers.

En plus de compétences en autonomie, il faudra aussi vous montrer professionnel et adopter des normes éthiques pour pratiquer le métier de mandataire immobilier. C’est très important pour être en mesure de gagner la confiance des clients.

À noter que le stress est très présent dans ce genre de métier, avec beaucoup d’interactions sociales et de communication de façon générale. Si vous n’aimez pas parler aux gens que vous ne connaissez pas, il faudra vous y habituer ou bien renoncer.

Maitrise des logiciels informatiques

Enfin, il va de soi que n’importe quel métier dans l’immobilier requiert une certaine aisance avec la technologie et les outils numériques. Vous devrez vous en servir pour utiliser certains logiciels de gestion de biens et même pour rester compétitif sur le marché immobilier d’aujourd’hui.

En somme, soyez prêt à vous engager dans une formation complète, à développer votre réseau et à perfectionner vos compétences commerciales pour réussir en tant que professionnel de l’immobilier indépendant ou au sein d’une agence immobilière.

Les choses à savoir avant de se lancer

Avant de vous lancer dans la profession de mandataire immobilier, il faudra d’abord vous constituer une trésorerie de quelques mois pour pouvoir lancer votre carrière. En effet, ce métier ne rapporte pas de revenus directement comme un emploi normal. Cela peut prendre plusieurs mois avant de toucher des revenus.

Avec un peu de temps et des compétences, le mandataire immobilier peut se créer un bon réseau et commencer à générer des ventes. Il faudra aussi faire attention lors du choix de votre réseau. Renseignez-vous auprès des mandataires déjà bien établis, demandez-leur des conseils pour vous aider. Il faudra prendre une décision importante au moment de choisir votre réseau immobilier, et donc évaluer les avantages et les inconvénients. Tout dépendra de vos préférences et votre situation !