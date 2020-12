Comment réussir un date ou premier rendez vous amoureux ?

Félicitations, vous avez eu le courage de demander à quelqu’un spécial de sortir, et ils ont dit oui. Maintenant vient la partie vraiment difficile : planifier votre premier rendez-vous. J’ai rassemblé 11 bons conseils de premier rendez-vous pour vous envoyer sur votre chemin.

Je sais que ça peut être super nerf. Vous voulez planifier votre date pour vous assurer de passer un bon moment et montrer à quel point vous êtes intéressé. Mais vous ne voulez pas non plus avoir l’air d’essayer trop dur ou d’investir beaucoup dans quelque chose qui pourrait ne pas fonctionner.

Pour vous aider à soulager vos nerfs, je me suis tourné vers la recherche pour découvrir ce qui fait vraiment un grand rendez-vous.

Voici un ensemble détaillé de premiers conseils de date, selon la science.

L’ emplacement que vous choisissez donne le ton à votre date. À moins que vous ne sachiez déjà quels types d’activités votre date aime, il est préférable de choisir un endroit neutre et à basse pression où vous pouvez vous concentrer sur l’apprendre à se connaître et à comprendre à quel point vous vous connectez.

La dernière chose que vous voulez faire est d’aller dans un bon restaurant et de découvrir avant même que votre nourriture ait été mise en évidence que vous deux ne « cliquez » pas et ça ne va pas marcher. Dans ce scénario, vous êtes coincé pour le reste du repas de toute façon. Quelqu’un peut-il dire « Gênant » ?

Au lieu d’un dîner et d’un film, suggérez plutôt d’essayer un bar local ou un nouveau café branché à la place. L’environnement décontracté sert d’espace pratique pour avoir une conversation engageante, sans la pression d’habiller fantaisie ou d’acheter un repas coûteux.

Si cela se sent mal à l’aise, vous pouvez partir après la première boisson. Ou mieux, si vous le faites, vous avez la liberté de continuer votre rencard aussi longtemps que vous le souhaitez tous les deux.

De plus, l’agitation des gens autour de vous suffit pour que les extravertis se sentent à la maison — les cerveaux d’héritier prospèrent dans des environnements occupés — sans accablant introvertis qui préfèrent des environnements plus intimes.

Préparez-vous à un Conversation

Si vous êtes silencieux ou si vous avez de l’anxiété sociale, la partie la plus nerveuse d’un premier rendez-vous est d’essayer d’avoir une conversation engageante avec quelqu’un que vous connaissez à peine. Heureusement, les psychologues ont découvert quelques clés pour les conversations parfaites de rencontres.

Des études montrent que si vous allez à une date, surtout avec une femme, vous devriez oublier les lignes de ramassage fromagées et opter pour une conversation intéressante à la place. Les femmes ont tendance à noter mal les compliments vides et les tentatives ratées d’humour. Ils sont plus attirés par les dates qui suscitent des sujets de conversation qui montrent qu’ils sont curieux, intelligents et cultivés.

Vous ne savez pas comment faire ça ? Le professeur de psychologie de l’Université Northwestern Dan McAdams a étudié ce qu’il faut pour vraiment connaître quelqu’un. Il a créé une liste de trente-six questions garanties pour vous aider à comprendre les gens à un niveau plus profond.

Voici trois excellents à utiliser sur un première date :

Étant donné le choix de n’importe qui dans le monde, qui voudrais-tu en tant qu’invité ? Quel est ton souvenir le plus précieux ? Qu’ est-ce qui constituerait une journée parfaite pour vous ?

N’ hésitez pas à changer la formulation de ceux-ci afin qu’ils vous parent naturels.

De plus, la clé d’une conversation réussie dans n’importe quel contexte, surtout lorsque vous essayez de « wow » quelqu’un, est la réciprocité. Quand quelqu’un partage quelque chose sur lui-même ou vous pose une question, répondez toujours en partageant une histoire similaire ou en lui posant la même question. C’est poli et ça maintient la conversation égale.

L’ une des choses les plus importantes à faire avant de quitter la maison et avant le début d’une date, est de vous donner la bonne idée. Bien que vous ne puissiez pas contrôler la chimie, la compatibilité ou l’attraction, vous pouvez vous assurer d’être mentalement prêt si cela se produit.

Tu dois avoir l’esprit juste avant un rencard.

Si nous entrons dans une date se sentant indigne ou vaincu, ces sentiments se porteront tout au long de la nuit. Et peu importe à quel point quelqu’un nous aime et nous montre même ses sentiments, il ne suffira pas de briser notre propre doute de soi. C’est pourquoi il est si important de pratiquer l’auto-compassion avant une date (ou tous les jours, vraiment).

Si la simple mention de l’auto-compassion a fait rouler vos yeux, je comprends. C’est plus facile à dire qu’à faire. Parfois, cela semble trop moelleux pour être une entreprise digne. Cependant, il a été prouvé que la pratique de l’auto-compassion peut avoir un impact tangible sur nos vies.

Dans une étude sur le rôle de l’auto-compassion dans les relations amoureuses, Kristin D. Neff et Natasha Beretvas expliquent ce qu’est vraiment l’auto-compassion :

« Neff (2003b) a défini l’autocompassion (SC) comme comprenant trois composantes principales : la bonté de soi par rapport au jugement de soi, l’humanité commune contre l’isolement, et la pleine conscience par rapport à la surexposition.

Neff et Beretvas vont ensuite déballer quelques détails intéressants sur la façon dont cela peut fonctionner :

« Plutôt que de se concentrer sur son propre individu, la compassion implique de reconnaître que tous les humains échouent et commettent des erreurs, que toutes les expériences de vie sont nécessairement erronées et imparfaites. Plutôt que de se sentir coupé et isolé des autres lorsque les choses tournent mal, SC facilite en fait le sentiment de connexion avec les autres en temps d’échec ou de difficulté. »

( Neff, 2003a ; Neff, Kirkpatrick et Rude, 2007) Et pour l’un des éléments les plus importants, Neff et Beretvas expliquent comment s’engager dans l’auto-compassion :

« SC implique une réponse équilibrée et « consciente » à la souffrance qui ne supprime pas les émotions difficiles ni ne les rumine (Tirch, 2010). Plutôt que de s’enfuir avec l’histoire de ses problèmes et de ses lacunes d’une manière trop dramatique, SC consiste à maintenir une conscience équilibrée des expériences douloureuses de la vie, en les reconnaissant comme elles le sont dans le présent moment. »

Alors, qu’est-ce que cela signifie pour vous alors que vous vous préparez pour un grand rendez-vous ? Pratiquer l’auto-compassion peut vous aider à arrêter de ruminer sur des expériences de rencontres antérieures qui ne se sont pas bien passées. Cela signifie que vous pouvez comprendre que tout le monde est frustré par les rencontres et les relations parfois. Cela signifie que toute peur ou l’appréhension que vous ressentez avant un rendez-vous n’est pas un signe que quelque chose ne va pas chez vous, mais plutôt une conscience d’un sentiment auquel nous faisons face de temps en temps. En fait, ces expériences sont des choses qui nous connectent tous.

En d’autres termes, parfois les datations sont difficiles ; parfois les datations sont douloureuses. Mais l’aspect vraiment douloureux de la datation n’est pas tant les expériences que nous endurons, que la façon dont nous internalisons les expériences. Plutôt que de vous blâmer, de vous sentir indigne ou d’adopter une vision pessimiste de l’avenir, vous pouvez tout secouer et savoir ceci : de mauvaises rencontres et de mauvaises relations se produisent. Mais quand les rencontres et les relations vont bien, ça peut être la vie changer.

Embrasse la peur. Permettez-vous d’espérer quelque chose de grand. Et préparez-vous à vous amuser.

Apprendre du passé

Si vous avez du mal à passer de mauvaises expériences de rencontres, concentrez-vous sur ce que vous pouvez apprendre d’eux plutôt que de vous attarder sur la négativité. Avez-vous eu des comportements malhonnêtes ou injustes à vos dates ? Y a-t-il quelque chose que vous auriez pu faire pour améliorer les situations passées ?

Eric Ravenscraft, écrivain chez Lifehacker, a enduré trop de mauvaises dates et s’est rendu compte qu’il avait le pouvoir de créer de meilleures expériences. Il parle de s’assurer que vous apportez quelque chose à la table (plutôt que de toujours attendre quelque chose des autres d’abord), apprendre à comprendre la jalousie, et plus encore.

Jetez un coup d’œil à vos expériences de rencontres précédentes. Que pourraient-ils nous dire sur vous ? N’oubliez pas que ce n’est pas un exercice d’auto-défaite, c’est une chance de faire des recherches et d’adopter des comportements qui montrent votre meilleur moi — le que vous espérez que votre date verra. Vous avez le pouvoir de mettre votre meilleur pied en avant, peu importe ce qui s’est passé dans le passé ! Tout ce que vous avez à faire est :

Jetez un regard plus profond sur la façon dont vous vous présentez

Il est important de comprendre la façon dont vous vous présentez (et donc comment les autres peuvent vous percevoir) avant et pendant une date. En fait, si vous vous aventurez dans les rencontres en ligne, alors l’étape « avant » est extrêmement importante.

La styliste Clinton Kelly et l’expert en rencontres Devyn Simone s’adressent à cette question chaque semaine dans leur émission, Love at First Swipe. Dans l’émission, Kelly et Simone évaluent le profil en ligne de quelqu’un et permettent à la personne de comprendre l’ambiance qu’elle émet. Le plus souvent, la personne profilée est choquée — n’ayant jamais réalisé que l’ambiance qu’elle avait l’intention de donner n’était nulle part proche de ce que les gens recevaient réellement.

Cela peut arriver à n’importe qui d’entre nous. Tout comme sur le spectacle, l’une des meilleures choses à faire est de chercher de l’aide extérieure. Demandez votre pour vous donner leur perception honnête de votre profil en ligne — ou comment vous vous réunissez dans la vraie vie — et considérez le « pourquoi » derrière les commentaires. Pourquoi penses-tu qu’ils ont l’impression qu’ils font ? Pourquoi pensez-vous que cette impression correspond ou non à ce que vous voulez ? Pourquoi espérez-vous donner le genre d’impression que vous allez faire — et est-ce que cela correspond à qui vous êtes vraiment à l’intérieur ?

Qu’ il s’agisse des mots que vous utilisez pour vous décrire en ligne, des photos que vous publiez ou de la façon dont vous vous habillez, il est important de comprendre l’image complète de ce que vous mettez là-bas. Est-ce que cette photo est vraiment votre meilleur moi ?

Soyez conscient de votre langage corporel

Jeter un regard plus profond sur la façon dont vous vous présentez saigne dans votre date de la façon dont vous communiquez verbalement et non verbalement. En fait, vos non-verbales (votre langage corporel et vos expressions faciales) sont peut-être la chose la plus forte que vous communiquez.

Je sais que ça peut parfois vous sentir hors de votre contrôle — comment pouvez-vous être conscient de votre langage corporel et agir tout de même naturel ? Tout ce qu’il faut est d’attraper le langage corporel négatif connu et de le modifier un peu. Par exemple :

Si vous êtes intéressé par ce que votre date a à dire, ne pliez pas vos bras. Inclinez la tête vers eux. Penchez-vous. Ce sont des indicateurs non verbaux montrant votre date que vous aimez ce qu’ils ont à dire et que vous voulez entendre plus.

Si vous voulez savoir si votre date est intéressée par ce dont vous parlez, recherchez des comportements similaires. Si leurs bras sont croisés ou si leurs pieds sont face à vous, vous pourriez vouloir changer de sujet.

Dire à quelqu’un que vous êtes intéressé ne suffit pas — vous devez vous assurer que votre corps le dit aussi, pour qu’il intériorISE le message. Si vous savez que vous voulez envoyer une ambiance positive, laissez votre corps parler pour vous.

Voici trois indices de langage corporel d’attraction qui fonctionnent indépendamment de sexe.

Mise en miroir

La mise en miroir est lorsque vous copiez subtilement les comportements de la personne avec qui vous êtes. Donc, s’ils changent ou sourient, vous reflétez ces comportements. Une étude de l’Institut des sciences comportementales aux Pays-Bas a révélé que plus nous sommes attirés par les gens, plus nous imitons leur comportement. Si vous avez du mal à exprimer vos sentiments, refléter le comportement de votre date est un excellent moyen de leur montrer inconsciemment que vous êtes intéressé.

Façade

C’ est quand vous affrontez votre corps entier de la tête aux pieds jusqu’à votre date. La recherche a révélé que nous pointons inconsciemment nos orteils dans la direction que nous voulons aller. Donc, si votre rendez-vous reste fiancé et pointé vers vous, c’est un grand signe. Mais si leurs orteils sont dirigées vers la sortie, ils pourraient ne pas avoir autant de temps qu’ils semblent l’être.

Pancé

Que vous soyez debout contre un bar ou assis sur une table, quand votre date se penche vers vous, c’est un signe clair qu’ils sont attirés et veulent être plus proches de vous. Le contraire est également vrai. Quand ils s’assoient loin dans leur chaise ou prennent un peu de recul de vous, cela montre leur inconfort avec l’environnement ou la conversation.

Astuce bonus : Une étude amusante menée par l’Université Purdue a constaté que les goûts sucrés nous font sentir plus attirés. Donc, si vous voulez terminer votre date sur une attraction élevée, traitez-les au dessert.

Être Intéressant

Une fois que vous êtes au carré sur l’envoi du bon message, vous voudrez vous assurer que vous montrez votre date votre moi le plus intéressant. Comment ?

La clé pour être intéressant est d’être intéressé.

Tout le monde — et je veux dire tout le monde — aime parler d’eux-mêmes. En posant vos questions de date à leur sujet (et en poursuivant le dialogue avec vos propres pensées lorsqu’il y a une ouverture), vous montrez que vous êtes intéressé par eux. Cela, à son tour, vous rend plus intéressant. Être à l’écart peut sembler bien sur un magazine, mais n’est pas amusant pour personne dans la vraie vie.

Il n’est pas seulement important d’être intéressé par votre date, mais vous devriez également montrer de l’intérêt pour les sujets qui se présentent. La curiosité est excitante ! Quelqu’un curieux montre son intelligence innée et son zeste pour la vie. Donc, si votre date soulève quelque chose dont vous ne savez rien, plutôt que de penser que vous n’avez rien en commun, demandez plus d’informations. Votre rendez-vous sera heureux de divulguer sur un sujet qu’ils aiment (et vous retournerez idéalement la faveur), et ils verront que vous êtes une personne curieuse. C’est un trait plus attrayant que la plupart d’entre nous le réalisent.

Nous avons déjà parlé de la psychologie de l’attraction et découvert que l’une des meilleures choses que nous puissions faire pour contourner la courte durée d’attention naturellement du cerveau est d’être intrigante, intéressante et engageante. Cela retiendra l’attention de notre date et nous serons probablement plus attirés par notre date si elles montrent la même traits.

Vous luttez avec ce que cela signifie « être intéressé » ? C’est plus simple qu’il n’y paraît : il suffit de poser des questions ! Chaque fois que la conversation frappe une accalmie ou que vous ressentez une réponse en un mot, posez d’autres questions pour garder la conversation en mouvement. Et si vous êtes vraiment coincé, essayez quelques-unes de ces super questions de premier rendez-vous.

Sachez qu’une correspondance parfaite ne nécessite pas une compatibilité parfaite

C’ est mon conseil de rencontre préféré — surtout parce que c’est la raison pour laquelle je suis avec mon mari : comprendre qu’un match parfait ne nécessite pas une compatibilité parfaite.

Quand j’ai rencontré mon mari, j’ai trouvé qu’il était mignon, intelligent et vraiment amusant à parler. Mais je l’ai presque réduit à cause de sa profession.

Prenons un moment pour reconnaître à quel point c’est stupide et myope.

Ok. Alors, voici le marché. À ce moment-là de ma vie, je voulais être plus créatif que je ne le pensais. Et puisque je n’avais pas encore découvert ce côté de moi-même (qui définit maintenant à peu près mon être entier), je l’ai cherché dans les relations. Si je sortais avec des créatifs, ça doit signifier que je suis créatif, non ?

Ugh.

Donc, quand j’ai rencontré mon mari et entendu dire qu’il était programmeur informatique, j’ai fait tout un tas d’hypothèses hâtives à son sujet : doit être analytique, doit être timide, ne doit pas être créatif.

Oof ! Même en écrivant ça me fait bourririller. Quelle personne de jugement j’étais — et tout cela parce que je n’avais pas encore pleinement réalisé mon propre moi.

Mais je n’arrêtais pas de lui parler, et plus je le connaissais, plus je me suis rendu compte à quel point il était créatif. Je ne l’ai pas découvert au premier, deuxième ou troisième rendez-vous. Je l’ai découvert après près d’un mois de fréquentations. Qu’est-ce qui m’a empêché d’aller jusqu’alors ? Outre l’attraction et la conversation toujours intéressante (nous avons discuté sérieusement pendant des heures chaque fois que nous nous voyons), il est devenu assez clair que nous étions compatibles sur les choses qui composent le noyau de l’autre comme les gens.

Nous n’étions pas compatibles dans les carrières ou les passe-temps (à part notre amour mutuel pour les cafés), mais nous étions compatibles dans nos valeurs : travail acharné, ambition et manque de désir de chasser l’argent juste pour le succès extérieur.

C’ était suffisant pour savoir qu’il se passait quelque chose de réel. Et au fur et à mesure que les mois passaient et que les couches étaient reculées, j’ai appris qu’il était l’une des personnes les plus créatives que j’aie jamais rencontrées. À ce moment-là, il m’a aussi aidé à découvrir ma propre créativité. Donc, en gros, être créatif était cerise sur le gâteau. Plus important était le fait qu’il m’a aidé à trouver ça en moi !

Parfois, notre « match » parfait n’a rien à voir avec ce que nous pouvons lister sur un morceau de papier. Souvent, cela a plus à voir avec les valeurs que nous vivons (le noyau même de qui nous sommes) que les choses que nous faisons pour vivre. Et si vous trouvez quelqu’un qui s’alignent sur votre cœur et est curieux, alors vous avez vraiment quelque chose.

Mon mari n’a toujours jamais va énumérer mes passe-temps préférés comme son et vice versa, mais puisque nous sommes à la fois des gens naturellement curieux et intéressés par ce qui fait l’autre tique, nous pouvons toujours partager ces passe-temps et les faire sur une base régulière. C’est un gagnant-gagnant.

Vous voulez encore plus de bonnes nouvelles sur la compatibilité ? Des études montrent que le fait d’être moins compatible peut aussi permettre à un couple de résister plus facilement à certaines difficultés de la vie.Live Science traite de quelques études sur des couples mariés depuis des décennies ou plus. Les études ont découvert un avantage intéressant des différences de personnalité :

« Différentes personnalités peuvent fournir aux couples des ressources complémentaires pour faire face aux défis de la vie. »

Robert Levenson, Université de Californie Je ne suis marié que depuis un peu plus de deux ans, mais je peux déjà témoigner de la vérité derrière cette observation. Puisque mon mari et moi avons tendance à penser différemment aux choses, nous pouvons nous aider les uns les autres avec des défis plus efficacement. Plutôt que d’avoir les mêmes opinions et de souffrir d’un biais de confirmation, nous nous défions mutuellement et nous aidons dans des situations où l’autre est coincé. Cela nous a permis de traverser plusieurs mouvements à travers le pays, de quelques changements d’emploi et d’entreprises dans l’entrepreneuriat. Et plus que tout, je me sens beaucoup plus heureux de savoir que mon partenaire de vie me poussera toujours à être le meilleur que je puisse être.

Très bien, ce ne serait pas un article de rencontre si on ne parlait pas au moins un peu de désir. Et puisque nous voulons tous être désirables pour les gens qui nous attirent, alors il est très important de comprendre ce qui alimente le désir.

Ce qui alimente le désir, vraiment, est en vous.

Non, il ne s’agit pas seulement de ce que tu as l’air. Il ne s’agit pas non plus de votre tenue, de votre succès ou de quoi que ce soit d’autre qui constitue les aspects superficiels de votre vie. Le désir vient de vous.

Si vous voulez être désiré, vous devez ressentir le désir. Si vous voulez sentir désir, vous devez vous sentir en sécurité en vous-même. La thérapeute relationnelle Esther Perel en discute en détail dans un exposé TED sur le désir et les relations à long terme. Mais les leçons restent les mêmes pour nous tous.

Nous sommes ouverts au désir quand nous nous sentons confiants, radieux et libres. Ces qualités nous permettent de nous sentir plus en sécurité en nous-mêmes et d’ouvrir ainsi la porte au désir d’entrer.

Cela peut être un conseil modérément frustrant car, encore une fois, il nécessite plus de compassion et peut-être un travail sur nous-mêmes — des choses qui ne sont pas aussi faciles que de jeter une grande tenue ou de faire vos cheveux (bien que cela puisse certainement aider !). Mais ça ne veut pas dire que tu dois te cacher jusqu’à ce que tu sois entièrement confiant en qui tu es. Il y a un moyen d’y arriver plus vite :

Découvrez votre élément.

Nous avons tous une chose que, quand nous le faisons, nous nous sentons totalement dans notre élément. Pour moi, c’est danser. Je danse depuis que j’ai cinq ans et toujours rien (pas même mon second amour : écrire) me fait sentir plus confiant et vivant. Même quand je ne me sens pas bien à propos de mon apparence physique, ou que je passe une journée merdique, sortir sur la piste de danse peut laver tous les sentiments négatifs.

Qu’ est-ce qui vous fait sentir dans votre élément ? Si c’est quelque chose que deux personnes peuvent participer (comme la danse), alors c’est une excellente suggestion de rendez-vous. Vous sortirez de la porte montrant votre date qui vous êtes le plus comblé. Si ce n’est pas quelque chose pour deux (ou si c’est quelque chose que votre rencard n’aimerait pas faire — comme mon mari avec la danse), alors arrangez pour le faire avant de partir à votre rencard. Ensuite, vous pouvez monter hors du sommet d’être dans votre élément et apporter toutes sortes de vibes positives à votre date. Vous vous sentirez mieux et votre rendez-vous sentira cette confiance rayonnant de vous — vous mettre en place pour la meilleure expérience possible.

Écrivez votre propre cadre

Quand les rencontres ne vont pas bien, il est facile de sauter aux conclusions extrêmes :

Il n’y a personne pour moi. Mon match parfait n’existe tout simplement pas.

Ou encore plus punissant :

Le genre de personne que j’aime ne m’aimera jamais revenir.

Pourquoi faisons-nous cela à nous-mêmes ? Parce que nous sommes entourés d’amis et de membres de la famille qui ont réussi à trouver leur match. Ils font que ça a l’air si facile…

Voilà le truc. Ce n’est pas facile de trouver l’amour de votre vie, mais ça en vaut la peine quand ça arrive. Et tout comme tout autre objectif que vous voulez atteindre, cela peut prendre beaucoup d’auto-évaluation pour que cela se produise.

Amy Webb est une journaliste qui se sentait malchanceuse dans l’amour et a décidé d’adopter une approche différente de la rencontre. Après avoir subi une relation ratée et réalisé qu’elle était loin derrière sa chronologie sur le mariage et les enfants, elle a décidé de pirater les rencontres en ligne. Le résultat ?

Elle a beaucoup appris sur ce qu’elle cherchait et comment attirer son partenaire idéal. Il ne nécessitait pas un changement de apparence ou personnalité. Il fallait juste des données et une certaine conscience de soi.

Regardez la vidéo pour savoir ce qui s’est passé ensuite !

De tout ce dont Webb parle dans sa vidéo, c’est ma leçon préférée qu’elle découvre :

« Tout ce que vous avez à faire est de trouver votre propre cadre et de jouer selon vos propres règles. »

Amy Webb Selon Webb, vous pouvez créer un algorithme pour l’amour… si vous l’écrivez vous-même. A quoi ressemble le tien ?

Commander et manger les mêmes aliments que votre compagnon de dîner vous aide non seulement à vous raplier à vos goûts similaires, mais aussi à bâtir inconsciemment des rapports et de la confiance entre vous deux.

Une nouvelle étude amusante a étudié la science de l’alimentation et de l’amitié : manger les mêmes aliments que votre partenaire favorise la confiance et la proximité entre les gens. Le professeur Ayelet Fishbach a constaté que dans son expérience, les participants qui mangeaient les mêmes aliments ensemble ont conclu des ententes deux fois plus rapidement et ont été plus généreux avec leur argent lorsqu’il s’agit de les utiliser avec l’autre personne, comparativement à ceux qui mangeaient des aliments différents.

Les personnes qui mangeaient des aliments similaires ou dissemblables ont par la suite joué le rôle de gestionnaires de fonds ou de négociateurs du travail pour l’étude. Les résultats ont révélé que les « gestionnaires de fonds » qui mangeaient les mêmes aliments ensemble investissaient plus dans une entreprise et étaient en mesure de conclure des accords sur les conflits de travail dans la moitié du temps.

Les chercheurs étaient impatients de le savoir : d’autres facteurs pourraient-ils avoir le même impact sur la confiance que manger ensemble ? Ils ont expérimenté des participants portant des chemises similaires, mais il s’avère que ce n’était pas aussi efficace pour établir la confiance et maintenir une connexion. L’affichage d’un langage corporel similaire peut également influencer la confiance entre les gens, mais encore une fois, rien ne semble se comparer à la puissance de la nourriture.

Pourquoi est La nourriture si puissante ? Comme l’a dit le professeur Fishbach :

« … La nourriture est puissante parce que c’est quelque chose que nous mettons dans notre corps et nous devons lui faire confiance pour ce faire. »

Professeur Fishbach Manger de la nourriture est déjà très intime : nous faisons confiance à la nourriture que nous mettons dans notre corps pour nous nourrir et nous garder en bonne santé. De plus, nous faisons confiance à ceux qui mangent les mêmes aliments que nous comme un autre élément de l’établissement de la confiance.

Non seulement manger les mêmes aliments que notre partenaire crée la confiance et maintient un lien étroit avec eux, mais il est théorisé que le partage des aliments a un impact significatif sur la coopération, la résolution des conflits et la connexion des gens. Du point de vue commercial, la nourriture peut être utilisée de façon stratégique pour aider les collègues à travailler ensemble et à bâtir la confiance.

À votre prochaine date, faites attention à ce que vous et votre commande de date.Vous avez le goût de votre compagnon, ou vous vous trouvez désireux de manger les mêmes aliments ? Ce petit détail pourrait parler s’interroge sur l’avenir de cette relation.

Nous venons de partager 11 conseils pour un grand premier rendez-vous. Mais n’oubliez pas ces 7 choses que vous ne devriez jamais dire à un premier rendez-vous non plus !