Comment faire cuire une pizza au micro-ondes ?

La pizza est née cuite sur pierre, dans un four à bois et dans les cuisines des Italiens. Le four électrique ou à gaz est généralement utilisé pour sa préparation. On ne recourt au micro-onde qu’au moment de réchauffer la pizza le lendemain. Cependant, il est devenu pratique courante aujourd’hui et pour des besoins de praticité et de rapidité, d’utiliser le four comme une alternative valable pour préparer une pizza.

À cet effet, de nombreux fours à micro-ondes ont été conçus. Ceux-ci sont équipés de la plaque crispée, une plaque capable d’absorber les micro-ondes et de faire atteindre au four des températures élevées, capable de cuire la pizza de la meilleure façon possible et de lui faire atteindre le croustillant qui lui convient. Vous mourrez d’envie d’essayer cette méthode ? Lisez cet article.

Ingrédients nécessaires à la cuisson

La cuisson d’une pizza que ce soit au four ou au micro-onde nécessitera un certain nombre d’ingrédients. La quantité de ceux-ci variera en fonction du nombre de commensaux qui partageront le plat, mais aussi en fonction du goût recherché.

Pour un plat bien garni à consommer à deux, il faudra :

150 g de farine 0 ;

0 ; 10 g de levure de bière ;

de bière ; 1 filet d’huile d’olive extra-vierge ;

extra-vierge ; 50 g d’eau tiède ;

; 40 g de tomates pelées ;

; 100 g de mozzarella ;

; ½ cuillère à café du sel.

D’autres ingrédients peuvent être aussi ajoutés à la préparation. Tout dépend de la saveur que vous recherchez.

Préparation de la pâte

La première étape de la préparation est le chauffage de l’eau. Puis dans un bol, vous allez mélanger la farine, le sel, l’huile et la levure dissoute dans l’eau tiède. Pétrissez jusqu’à obtenir une boule molle et homogène, battez-la quelques minutes sur une surface et remettez-la dans le bol recouvert d’un torchon.

Pour bien faire lever votre pain vous pouvez procéder de deux manières, soit par la méthode classique ou le levain micro-ondes. La première consiste à utiliser un chiffon en coton saupoudré de farine. Les pains sont placés sur le dessus, également saupoudrés de farine et recouverts d’abord d’un chiffon en coton puis d’une couverture.

La pièce doit être bien chauffée et les pains ne doivent pas subir de changements de température. Le temps nécessaire est d’environ 2 heures. Pour ce qui est du levain micro-ondes, cette méthode est la plus innovante. L’avantage de ce procédé est bien sûr, le moins de temps nécessaire pour que la pâte se lève.

Mais attention, bien qu’elle soit rapide, cette méthode présente un certain nombre de risques. Il ne faut en effet, un instant pour que votre pâte ne soit grillée. Un mauvais réglage du micro-onde peut aussi faire défaut. L’appareil doit être réglé sur 90 watts pour faire lever une pâte de 100 g en 2 minutes.

Après avoir laissé lever la pâte pendant quelques minutes voire plusieurs heures, beurrez une plaque allant au four, étalez la pâte et piquez-la avec une fourchette. N’oubliez pas de garnir la pâte de tomates concassées et d’un peu de sel.

En parallèle, il faudra couper la mozzarella et la disposer sur la pizza. Si vous voulez que la mozzarella reste molle et filandreuse, ajoutez-la quelques minutes avant la cuisson.

Si, par contre, vous souhaitez cuire une pizza surgelée, en plus de vérifier qu’elle tient bien dans l’assiette, essayez de la sortir du congélateur au moins une heure avant de la cuire, rajoutez de la mozzarella dans la déjà présent et assaisonnez-le d’un filet d’huile et de quelques feuilles de basilic.

Vous pouvez aussi acheter une margherita surgelée à utiliser comme base. Elle peut être farcie avec plus de mozzarella et de salami, ou vous pouvez ajouter des légumes grillés pour une délicieuse pizza aux légumes. Pour préparer une variante avec des champignons, on vous conseille de les parfumer avant de les mettre sur la pizza. Vous pouvez utiliser de délicieux cèpes, même séchés.

Remettez la préparation dans le micro-onde puis laissez la pâte cuire pendant 2 à 5 minutes en fonction de la puissance de votre appareil. Dès que le fromage est complètement fondu, retirez la cuisson de l’appareil. C’est le moment de servir. Soyez rassurée, le résultat de votre cuisson sera tout simplement succulent.