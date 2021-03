Comment enlever le thé tanin ?

Quand il s’agit de thé, tout le monde parle beaucoup de la teneur en caféine. Cependant, il y a une autre composante vitale du thé, à savoir le tanin, que vous devez savoir aussi.

Alors, qu’est-ce que le tanin ? Les tanins sont des composés appelés polyphénols qui sont célèbres pour leur saveur forte et leurs propriétés astringentes. La présence de tanin donne au thé sa couleur et son goût, et il peut varier à mesure que nous explorerons plus loin.

Les thés qui contiennent une forte concentration de tanin, comme le thé noir et le thé vert, ont généralement un goût amer mais sont également fortement astringents. Le tanin donne au thé leurs bienfaits anti-oxydatifs.

Il existe plusieurs types de tanins et celui que l’on trouve le plus couramment dans le thé sont les théarubigins qui peuvent être classés en theaflavins. Lorsque les agents antioxydants tels que la catéchine dans le thé s’oxydent, les aflavines sont produites.

Différents thés ont différents niveaux de tanin

Tout comme la caféine et tous les autres trouvés dans le thé, les niveaux de tanin dans différents types de thés varient également. En général, les thés plus foncés tels que le thé noir et vert ont une teneur en tanins plus élevée.

D’autre part, les thés tels que l’oolong et le thé blanc ont une teneur en tanins nettement plus faible. Ce n’est pas une simple coïncidence. Comme c’est le tanin du thé qui donne au thé une coloration plus foncée, il est donc logique que les thés avec un niveau plus élevé de tanin ont généralement une couleur plus foncée.

La raison de cette variation de la quantité de tanin dans différents thés est que les tanins sont libérés après la décomposition de la matière organique. Ainsi, plus les feuilles de thé sont oxydées, plus la concentration de tanin dans ce type de thé est élevée. Comme les feuilles de thé noir sont quelques-unes des feuilles de thé les plus oxydées, elles ont certains des taux de tanins les plus élevés.

De même, le thé vert et le thé blanc contiennent des catéchines. Ceux-ci se décomposent plus tard pour former des tanins lorsque la feuille est oxydée.

Un autre facteur qui affecte le niveau de tanin dans un thé est le temps pendant lequel le thé a été imprégné. Généralement, plus un thé est imprégné, plus son taux de tanin sera élevé. C’est pourquoi parfois même le même type de thé peut avoir des niveaux variables de tanin.

Enfin, les niveaux de tanin dans différents types de thés dépendent également de la durée de traitement des feuilles de thé. Généralement, les feuilles fraîches de thé en feuilles contiennent une concentration plus élevée de tanins que les thés transformés.

Tannin au Thé Vert

Il n’y a pas un seul type de thé vert. Cependant, chacun d’eux a une chose en commun : un très haut niveau de tanin. Le thé vert est en tête des tableaux quand il s’agit de niveaux de tanins dans différents types de thés. En fait, le thé vert a également une partie des les niveaux les plus élevés d’autres composants tels que le polyphénol.

Ces deux facteurs font du thé vert un choix de boissons nettement sain qui peut aider à faire baisser le taux de cholestérol, réduire le risque de cancer et de maladies cardiaques.

Tannin au Thé Noir

Le thé noir contient une forte concentration de tanin, en second lieu seulement au thé vert, principalement en raison de la transformation et de l’oxydation. Ceci est évident dans le goût amer et la couleur foncée du thé noir, surtout s’il est imprégné pendant une période plus longue.

Tannin au thé Oolong

Ce type de thé légèrement fermenté n’est pas trop oxydé non plus. Ces deux facteurs signifient que les taux de tanins dans l’oolong sont également considérablement faibles. Donc, si vous êtes à la recherche d’une tasse de thé énergisante et rafraîchissante sans l’amertume, alors le thé oolong pourrait être le meilleur choix pour vous.

tannin dans le thé donne sa couleur et sa saveur Avantages pour la santé du tanin dans le thé

Le tanin obtient généralement un mauvais rep. Il est souvent vanté comme l’agent nocif dans le thé. Cependant, le tanin a en fait beaucoup d’avantages pour la santé. S’il est pris avec modération, il peut vous aider à maximiser les avantages que vous pouvez obtenir de chaque tasse de thé. Mais bien sûr, comme tout le reste, la modération est la clé.

Le tanin est anti-cancérogène Grâce à sa nature anti-oxydante, le tanin empêche non seulement la formation de cellules cancéreuses, mais contribue également à contrecarrer l’effet d’autres éléments cancéreux dans le corps. Le tanin est anti-mutagène La mutation génétique est aujourd’hui plus fréquente que jamais en raison de la consommation excessive d’aliments transformés et de l’utilisation intensive d’engrais et de pesticides sur les cultures. Cependant, les buveurs de thé peuvent se réjouir de savoir que le tanin dans leur thé est antimutagène dans la nature. Cela signifie qu’il empêche la mutation de l’ADN et la composition génétique d’une personne. Le tanin favorise la santé cardiaque Les tanins sont composés de flavonoïdes et procyanidines, qui peuvent faire des merveilles pour la santé de votre cœur. Procyanidines, qui sont un type de polyphénols, améliorent la fonction des vaisseaux sanguins, améliorent la circulation sanguine et préviennent les maladies cardiaques. Les flavonoïdes, en revanche, suppriment la production de peptides dans le corps, ce qui peut faire durcir les artères et ainsi affecter la circulation sanguine. Le tanin aide à la digestion La nature anti-oxydante des tanins aide également à la digestion. Il prévient la diarrhée et améliore le métabolisme. De plus, il maintient l’intestin en bonne santé, assurant ainsi un processus de digestion lisse. Le tannin est antiseptique et antibactérien Les tanins sont très antibactériens et antiseptiques. Ils aident à éliminer en toute sécurité les microbes de votre corps qui peuvent se révéler nuisible. De plus, le tanin contamine l’effet de diverses bactéries, champignons et virus en stimulant le système immunitaire. Le tanin aide à la coagulation du sang Le tanin aide à accélérer le processus de coagulation du sang. Ce faisant, vous êtes moins susceptible de contacter des infections après avoir contracté une coupure ou une plaie ouverte. Le tanin aide à stabiliser la pression artérielle En empêchant le durcissement des artères, en améliorant la circulation sanguine et la fonction cardiaque, le tanin aide à maintenir la pression artérielle en échec. Le tanin est bon pour l’hygiène buccale Comme le tanin est antiseptique, il lutte contre les bactéries dans la bouche qui peuvent conduire à des cavités. De cette façon, ils aident à améliorer l’hygiène buccale d’une personne en prévenant les caries et en renforçant les dents. De plus, lorsqu’il est pris avec du lait, le tanin dans le thé peut aider à prévenir la coloration des dents. Les tanins aident à abaisser le cholestérol Les polyphénols présents dans les tanins, en particulier les catéchines, aident à abaisser la niveau global de cholestérol d’une personne. Ils le font en abaissant les « mauvais » cholestérols lipidiques de basse densité et en augmentant les « bons » cholestérols lipidiques de haute densité. De cette façon, ils aident à maintenir un rapport sain entre le bon et le mauvais taux de cholestérol dans le corps. Le tanin aide à prévenir les surdoses de fer Un surdosage en fer, ou hémochromatose, se produit en raison d’une mutation génétique qui conduit à une absorption incontrôlée du fer par l’organisme. Cette condition affecte une personne sur 200 et est l’une des principales causes de l’insuffisance cardiaque congestive. Le tanin dans le thé aide à prévenir cette absorption excessive du fer. De cette façon, il réduit le besoin d’enlever le sang des personnes confrontées à cette condition.

tannin dans le thé bienfaits pour la santé Effets secondaires du tanin

Malgré ses nombreux avantages pour la santé, le tanin a également quelques effets néfastes sur la santé d’une personne. Les tanins aident à prévenir l’absorption excessive du fer, cependant, si des quantités excessives de tanin sont consommés, cela peut conduire à une carence en fer qui peut, à son tour, entraîner une foule de problèmes de santé.

Les thés avec une concentration significativement élevée de tanin peuvent causer des douleurs dans la mâchoire. En effet, la nature astringente et l’amertume du tanin exigent que les glandes salivaires fonctionnent plus rapidement et augmentent la production de salive.

Ironiquement cependant, le tanin aide également à soulager la douleur de la mâchoire. En raison des caractéristiques anti-inflammatoires et antiseptiques du tanin, l’application de sachets de thé tanique sur la mâchoire peut soulager la douleur de la mâchoire.

De plus, le tanin se lie également à l’amidon. Puisque l’amidon est un composant essentiel dans la production de sérotonine, une consommation excessive de tanin peut conduire à des migraines pour les personnes sensibles à leur taux de sérotonine. Cependant, ce lien entre les migraines et le tanin n’a pas encore été prouvé.

Enfin, tout comme la caféine, le tanin se lie aussi aux vitamines, aux minéraux et au calcium. De cette façon, ceux-ci ne sont pas absorbés par le corps. Afin d’éviter cela, il est conseillé d’éviter de consommer des boissons contenant du tanin jusqu’à une heure après un repas.

Effet du tanin par rapport à la caféine

La caféine est ce qui fournit un effet stimulant sur le corps. Il aide à combattre la léthargie, améliore la concentration et la concentration et dynamise la personne. Le tanin, d’autre part, fournit un effet calmant.

C’est pourquoi, en équilibrant les concentrations de ces deux principaux composants du thé, peut vous aider à récolter le plus d’avantages. De plus, la température et le temps nécessaire à chacun de ces composants pour s’activer varient.

Cela signifie que vous pouvez contrôler la quantité de tanin et de caféine dans votre thé, et donc leurs effets.

Lorsque les feuilles de thé sont imprégnées, la caféine est libérée dans les deux premières minutes. Si vous continuez à raide les feuilles de thé après cela, les tanins seront également libérés.

Tanin nécessite généralement environ 5 minutes de temps de trempage avant qu’ils ne soient complètement libérés. Donc, si vous voulez une tasse de thé plus stimulante, puis raide pendant seulement 2 à 3 minutes. Pour un effet plus équilibré, raide pendant plus longtemps. C’est pourquoi certaines personnes se sentent énergisées après avoir pris le thé tandis que d’autres se sentent calmes et sédatifs.

Nous parlons de thé en vrac ici, pas de vos sachets de thé moyens, ils crachent du tanin plus rapidement parce que les petites poussières comme des particules ont une plus grande surface et libèrent le tanin plus rapidement.

La façon la plus évidente de limiter votre consommation de tanin est d’opter pour un type de thé qui a un niveau inférieur de tanin.

Cependant, si vous préférez l’un des types de thé riches en tanins tels que le thé noir pour leur goût ou la teneur en caféine etc., alors vous pouvez enlever la majorité des tanins de ces thés sans faire de différence notable à la teneur en caféine.

Vous pouvez le faire en ajoutant un quart ou une demi-cuillère à café de poudre de gélatine tout en chauffant l’eau pour votre thé. Lorsque vous ajoutez les feuilles de thé ou les sachets de thé à cette eau pour faire tremper, vous remarquerez que le thé résultant est de couleur plus légère et a un goût moins amer.

Ces deux facteurs sont affectés par les niveaux de tanin, de sorte que vous pouvez dire en toute sécurité que l’ajout d’un peu de poudre de gélatine à votre thé peut aider à éliminer la plupart du tanin qu’il contient.

Lors de la préparation du thé glacé, le tanin peut rendre la boisson trouble lorsque l’infusion chaude est versée sur de la glace. Pour éviter cela, vous pouvez enlever le tanin en ajoutant un quart de cuillère à café de bicarbonate de soude à une tasse de thé chaud.

Enfin, vous pouvez également limiter le niveau de tanin dans votre thé en faisant tremper votre thé pendant un moins de temps. Généralement, il faut jusqu’à 4 à 5 minutes de trempage pour que le tanin soit libéré des feuilles de thé. Idéal pour faire du thé Builders !

J’espère que cela vous a aidé à mieux comprendre le tanin dans le thé. Préaverti est préarmé qu’ils disent, et maintenant vous avez un grand peu de connaissances à transmettre à vos amis tête de thé — surtout en sirotant votre favori lors d’un goûter l’après-midi.

Dois-je presser le sachet de thé après qu’il ait été imprégné ? Il est une idée fausse commune qu’un sachet de thé doit être pressé après trempage afin d’extraire toute la saveur. Cependant, cela ne fait qu’augmenter la concentration de tanin dans le thé. Donc, il est conseillé de ne pas presser les sachets de thé après l’avoir fait tremper.

Quels autres aliments et boissons contiennent du tanin ? Tannin est communément trouvé dans les noix, les fruits divers, le chocolat, le fromage et plusieurs types de vin, en particulier le vin rouge.