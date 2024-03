Business : notre top 3 des meilleurs logiciels CRM en 2024

Les entreprises n’ont probablement jamais autant fait attention à la gestion de relation client qu’aujourd’hui. Il faut dire qu’elles disposent désormais d’outils et techniques qui permettent de gagner du temps en automatisant de nombreuses tâches, mais aussi d’analyser tout un panel de données. Parmi ces outils, ce sont surtout les logiciels CRM (« Customer Relationship Management ») qui ont le vent en poupe en 2024. Voici donc notre top 3 de ceux qui valent le plus le coup.

HubSpot CRM : la solution tout-en-un pour les entreprises de toutes tailles

HubSpot CRM se positionne en tête de notre sélection pour de bonnes raisons. Déjà, sa capacité à fournir une vue à 360 degrés de l’interaction client est vraiment intéressante. Que ce soit à travers le suivi des emails, des appels, des réunions, ou la gestion des pipelines de vente, le logiciel HubSpot excelle pour simplifier la vie des équipes de marketing. Notons au passage que si vous souhaitez adopter une stratégie de marketing inbound, ce logiciel est particulièrement adapté.

D’autre part, HubSpot se veut très accessible, c’est pourquoi il convient à tous les types d’entreprises. Il existe d’ailleurs une version gratuite pour le découvrir, sachant que la version payante offre des fonctionnalités avancées pertinentes : automatisation du marketing, gestion plus poussée des leads…

Salesforce : le géant du CRM pour une personnalisation sans limites

Salesforce continue à être régulièrement cité parmi les meilleures solutions CRM grâce notamment à sa plateforme hautement personnalisable et sa puissance d’analyse inégalée. Cela est rendu possible grâce aux divers modules et applications disponibles sur l’AppExchange, un marketplace relativement bien pensé. Vous pouvez ainsi construire une solution sur mesure parfaitement adaptée à vos besoins en ne sélectionnant que les modules les plus pertinents.

Toutefois, il faut souligner le fait que les prix peuvent être assez hauts pour les applications les plus techniques, d’où l’importance d’avoir des finances solides, ce qui n’est pas toujours évident pour les petites entreprises.

Zoho CRM : une solution abordable et évolutive pour les PME

On finit avec un logiciel moins connu, mais qui tend à gagner en popularité ces derniers mois : Zoho CRM. Avec un équilibre parfait entre fonctionnalités avancées et facilité d’utilisation, ce logiciel CRM est proposé à un tarif relativement intéressant pour les PME. Le modèle de tarification est en effet flexible avec des options plutôt abordables. Ce qui fait que si votre structure est petite, vous ne devriez pas vous ruiner avec Zoho CRM !