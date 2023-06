GBH et son Directeur s’engagent dans diverses actions

Certaines entreprises arrivent à se développer mieux que d’autres. C’est le cas notamment de GBH, ce groupe fondé par Bernard Hayot, principalement active en Outre-Mer et possédant des activités d’import/export, industrielles, de grande distribution et distribution automobile. Aujourd’hui, la société a comme Directeur Général, le fils de Bernard Hayot, Stéphane. Ce dernier est engagé dans de nombreuses actions. Voici quelques informations qui vous en diront un peu plus sur lui.

Un Directeur Général qui œuvre pour l’insertion professionnelle et les travailleurs locaux

Effectivement, le Groupe GBH est bien connu pour ses activités et ses partenaires rassemblant Decathlon, Carrefour, Danone, Mr Bricolage, Renault. En plus de tout mettre en œuvre pour son entreprise, Stéphane Hayot s’engage beaucoup auprès des éleveurs du territoire, des producteurs, mais aussi, auprès des jeunes. En effet, il dirige la fondation créée par sa société avec l’Université des Antilles et de la Guyane, qui travaille pour le rapprochement du monde de l’université et de l’entreprise. GBH a mis en place une collaboration étroite pour l’insertion professionnelle des jeunes martiniquais par l’alternance « Tremplin pour l’emploi GBH-RSMA », en Martinique. Cette société, dirigée par son directeur, met en avant les savoir-faire et les produits de qualité des éleveurs locaux.

Le MEDEF Martinique : un parti dynamique et engagé

Stéphane Hayot fait partie du Conseil d’Administration du MEDEF Martinique dans la catégorie Commerce, avec Nicolas Assier de Pompignan, le Directeur Général Adjoint de GBH, ainsi que 5 autres personnes. Le CA du MEDEF est réparti en 6 catégories : Agriculture, Industrie, Commerce, Tourisme, Autres services et BTP. Ce parti représente les professionnels locaux et soutient donc, toutes les entreprises martiniquaises, qu’importe leur activité. Les membres représentent et défendent au mieux l’intérêt de leurs adhérents et accompagnent les entreprises adhérentes. Ils fédèrent le monde socio-économique et apportent une dynamique de progrès. Le MEDEF se fait entendre auprès des organisations d’employeurs nationales et internationales, des pouvoirs publics et de toutes organisations à caractère économique et social. Ce groupe n’hésite pas à intervenir auprès des divers syndicats et de l’opinion publique.

