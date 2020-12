Personne n’est sans connaître le contexte actuel de crise sanitaire mondiale. La Principauté de Monaco n’est malheureusement pas épargnée par cette crise, mais la solidité politique et économique du pays lui permettra sans aucun doute de retrouver rapidement son équilibre budgétaire. Créer une entreprise à Monaco en 2021 : l’idée peut-elle s’avérer profitable ? Comment créer une société à Monaco ? Quels sont les avantages ? On vous dit tout.

Créer une entreprise à Monaco en 2021 : l’idée peut-elle s’avérer profitable ?

La Principauté de Monaco est un pays riche et prospère, que beaucoup d’entrepreneurs convoitent. Il faut savoir qu’en temps de crise sanitaire mondiale, Monaco est grâce à sa stabilité économique et politique, et du fait de son excellent système de santé, bien moins impacté que certains autres pays d’Europe et du monde. Monaco prépare déjà sa relance économique et a dès le début de la première vague de Covid 19, su prendre des mesures fortes visant à aider ses entreprises à surmonter la crise et à encourager la consommation locale. Le Gouvernement a décidé de prolonger certaines de ces aides, au moins jusqu’à Mars 2021 ; il a également récemment publié le budget primitif dont l’objectif est cette année, comme l’a indiqué Jean Castellini, Ministre des Finances et de l’Economie : “de retrouver l’équilibre budgétaire dès que possible et de préserver le modèle économique et social de la Principauté”.

Avec une forte demande en termes d’immobilier, Monaco est une ville qui n’a de cesse de construire de nouveaux logements. L’aménagement de nouveaux équipements, l’acquisition de biens immobiliers supplémentaires et l’entretien du patrimoine immobilier font d’ailleurs parties des dépenses majeures évoquées dans le budget. N’oublions pas non plus les Transitions Numérique et Énergétique. Cette année, le gouvernement a pris en compte une potentielle baisse des revenus habituellement générés par la TVA, que les transactions immobilières sont cependant susceptibles de rattraper, et prépare en ce sens un plan de relance de l’économie.

Il ne fait aucun doute qu’avoir ou que créer une entreprise à Monaco est bien plus sécurisant que n’importe où ailleurs sur la planète, d’autant plus en 2021.

Pourquoi et comment créer une société à Monaco ?

Il faut savoir que la création d’une société à Monaco présente de nombreux avantages, dont notamment l’absence d’impôt sur le revenu (sauf pour les personnes de nationalité française) ; et que seules les entreprises exerçant une activité industrielle ou commerciale, dont plus de 25% du chiffre d’affaires est réalisé en dehors de la Principauté, sont imposables à l’Impôt Sur le Bénéfice.

Comme nous l’avons évoqué plus haut, Monaco est une ville-état riche et prospère dont l’économie n’a de cesse de gagner en puissance. La principauté accueille certaines des plus grosses fortunes de la planète, et plus d’un habitant sur trois y est d’ailleurs millionnaire.

Avant de pouvoir créer une entreprise à Monaco, il vous faudra dans un premier temps déterminer si votre future société nécessite une autorisation d’exercice sur le territoire. Ceci étant fait, une inscription au Répertoire du Commerce et de l’Industrie et une inscription auprès des Services Fiscaux seront requises.

Etes-vous prêts à vous jeter à l’eau et à créer votre entreprise à Monaco ?