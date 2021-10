Top 5 des meilleurs sites de casino en ligne

Où peut-on trouver les meilleurs sites de casino en ligne. Trouver la réponse n’est pas une chose facile. Certains sites internet proposent une classification intéressante des sites de casino et vous simplifient la tâche. Pour démêler le vrai du faux, privilégiez la légalité, la qualité et la gage de confiance. Découvrez les critères de classification et les meilleurs casinos en ligne.

Les critéres de classification

Faire un classement exhaustif des sites de jeux en ligne est un travail fastidieux, La fiabilité du site, la sécurité, le mode de payement proposé, la disponibilité du service client et tant d’autres paramètres sont pris en compte. Puisqu’il s’agit de miser son argent, les joueurs ont besoin d’être rassuré par des sites ayant une bonne réputation. Le règlement juridique d’un site de jeux casinos en ligne est aussi un facteur très important chez les joueurs. Certains sites de jeu Internet français proposent des bonus destinés aux joueurs résidant dans le pays.

Les meilleurs casinos en ligne

Le Bon Casino est classé comme l’un des meilleurs en 2017, il présente d’incroyables jeux en 3D. Les jackpots proposés vous permettent d’amasser des millions d’euros et des bonus de 100% sont réservés aux nouveaux clients.

Le Casino Riviera est aussi réputé pour son sérieux avec près de 50 tours gratuits, et un bonus de bienvenue, qui avoisine les 500 euros. L’interface de jeux est intuitive et le paiement prend 2 à 3 jours.

Le Casino Clic est également un excellent site qui attire de plus en plus d’utilisateurs, qui lui font confiance. Il concentre près de 300 jeux et des machines à sous virtuelles. Les nouveaux clients bénéficient de 300 euros, comme cadeau de bienvenue.

Le Casino Noir présente une plateforme de jeux, qui ne nécessite pas de téléchargement. Il est facile de vous faire des sous rapidement avec les multiples bonus et promotions offertes. Vous pouvez aussi retirer vos gains de façon rapide.

Le Casino BoVegas a un catalogue impressionnant de jeux RTG et offre des bonus généreux. L’un de ses principaux atouts est le service client ouvert 24H/24. Avec un dépôt de 25 euros, entrez dans l’univers du plaisir et de la fortune.

Vegas Plus, un des meilleurs casinos en ligne du moment

Dans ce top, nous pouvons aussi rajouter le casino en ligne Vegas Plus. Ce jeune casino est l’un des préférés des joueurs. C’est pourquoi vous pouvez jouer à un des casinos mentionné plus haut ou alors jouez au casino vegas plus. Si c’est le cas, c’est tout d’abord parce qu’il possède une ludothèque de plusieurs milliers de jeux. Ensuite, vous pouvez bénéficier de bonus allant jusqu’à 800 euros.

Au casino Vegas Plus, vous pouvez jouer à tous les jeux classiques comme le poker, les machines à sous ou encore la roulette etc. Mais vous avez aussi la possibilité de défier des croupiers en direct et même d’autres joueurs. Cela donne de la vie dans le jeu, vous ne jouez pas que contre un ordinateur.

Le vrai plus de ce casino c’est que vous pouvez jouer sans dépenser votre argent. Il vous suffit de vous inscrire et de faire vérifier votre profil avec vos documents d’identité. Dès que votre profil sera validé, Vegas Plus vous offrira 10 euros sans que vous ayez à faire quoi que ce soit. C’est une bonne mise de départ pour tester le site et voir si ça vous convient. Après ça, vous pourrez faire votre premier dépôt et obtenir jusqu’à 800 euros de bonus.