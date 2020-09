Quels sont les champions de pétanque de la jeune génération ?

Le championnat du monde de pétanque est une compétition internationale annuelle, puis biennale, organisée par la Fédération Internationale de Pétanque et de Jeu Provençal sise à Marseille. Cette compétition comporte les épreuves suivantes : seniors masculines, seniors féminines, juniors et tir de précision.

La jeune génération s’investit de plus en plus dans ce sport pour titiller le cochonnet et beaucoup de jeunes se démarquent par leur talent. À titre d’exemple, nous allons en citer quelques-uns.

Dylan Rocher : bouliste dans le sang

Son pseudonyme boulistenaute : Benji, 23 ans. Dylan Rocher est boulistenaute depuis 2006. Il vient d’une famille de passionnés de pétanque et a commencé à jouer à l’âge de 3 ans grâce à ses parents. Il a eu sa première licence vers l’âge de 6 ans et s’entraîne tous les mercredis au club dès le plus jeune age.

Dylan Rocher totalise 51 qualifications aux championnats de France aussi bien chez les jeunes que chez les seniors et se retrouve presque chaque année 1er au classement des nationaux. Il a même une boule de pétanque à son nom, la DR de MS Pétanque.

Tout récemment, Dylan Rocher est le vainqueur de la Grande Finale PPF en triplette 2018 et 2019 et tête à tête en 2019.

Diego Rizzi : l’Italien en puissance

Son Pseudonyme boulistenaute : lalieno, 21 ans. Diego Rizzi a commencé très jeune à l’âge de 3 ans. Sa passion lui est venue de l’observation des anciens sur la promenade en front de mer à Vallecrosia en Italie. Il a eu sa première licence à 7 ans.

Diego Rizzi est champion du monde jeune de tir de précision en 2011, champion d’Europe des Clubs en 2014 et plusieurs fois champion d’Italie.

Son palmarès montre qu’il a remporté 16 fois les championnats jeunes et 21 fois les championnats seniors. Les formules de jeu qu’il aime le plus sont la doublette, le tir de précision et le tête à tête. Il a d’ailleurs été consacré champion tête à tête en 2019.