Prmovies fournit des films en streaming de tout type aux amoureux de movies à travers le monde. De ce fait, il fait partie des médias les plus appréciés dans son secteur. Que savoir sur Prmovies ? Quels sont les concurrents et alternatives ? Pour avoir plus d’informations sur ce réseau, lisez la suite de ce guide.

Prmovies Online : un gros réseau de torrent pour télécharger et regarder des films

Prmovies est une meilleure application tierce de streaming de films en qualité HD pour Android. En effet, l’application dispose d’une bibliothèque de plus de 10 000 films et émissions de télévision. Elle propose des fichiers Web de divers genres, notamment d’action, de comédie, de drame, de romance, etc.

Le stream mensuel du réseau est non négligeable, car le média online offre un large éventail de fonctionnalités. La possibilité de regarder et de télécharger des films par genre, distribution ou réalisateur avec un accès rapide grâce à son VPN. Vous avez la possibilité de créer et de gérer vos propres listes de movies grâce au lecteur Kodi sur le site.

Quels sont les concurrents torrent de Prmovies online ?

Les meilleurs médias comme Prmovies sont classés par leur affinité avec ce dernier. Le classement est fait en termes de ciblage d’audience et de chevauchement dans le secteur.

Watch 123movieskiss.biz for watch free your movies online

Avec un stream de 5 000 personnes, le média 123movieskiss.biz est actuellement le deuxième dans le secteur de movies en streaming. Il s’agit d’une alternative pour regarder et télécharger des fichiers movies online.

En effet, vous pouvez regarder de meilleurs fichiers vidéo en streaming ou les télécharger pour les visionner plus tard. Le téléchargement des fichiers peut se faire sur les appareils Windows et visionner par le lecteur et gestionnaire multimédia Kodi. Le média utilise un VPN pour protéger votre confidentialité sur internet.

Your média luxfilmfest.net : media torrent pour télécharger et regarder de movies

Luxfilmfest.net est le premier site dans le secteur de la cinémathèque de la ville de Luxembourg. En effet, le site met beaucoup plus l’accent sur les contenus de la ville avec un stream 12 900 personnes. La plateforme de streaming diffuse des séries télévisées, de la musique, du spectacle de tout genre. Avec son VPN, il est facile de regarder vos meilleurs movies. Vous pouvez y télécharger des fichiers avec les appareils Windows ou un macbook et les visionner avec le lecteur Kodi.

Torrent 123gostream.surf : for watch free movies online

123GOStream vous permet de regarder et de télécharger des fichiers movies en streaming. Les fichiers sont classés par catégories, conçues pour guider les utilisateurs dans leur recherche de films.

Cependant, le téléchargement de fichiers avec Windows ou macbook n’est pas possible lorsque vous vous inscriviez en tant que membre. Si vous recherchez de meilleurs films, le réseau 123GOStream est sans doute un meilleur choix.

Fmovies. movies : Torrent media for Watch free movies Online

Il s’agit d’un autre site de films 1080p en streaming. En effet, le réseau Fmovies est un excellent média pour diffuser et télécharger du contenu entièrement free. Fmovies propose de nombreuses émissions de télévision avec un stream de 49 700 personnes par mois.

Vous pouvez télécharger gratuitement avec votre MacBook ou un appareil Windows des movies sur plusieurs serveurs de téléchargement avec VPN. Vous pouvez les visionner plus tard avec le lecteur Kodi.