Les bronzés font du ski : secrets de la production à Val d’Isère

En 1979, la station de ski de Val d’Isère se transforme en un véritable plateau de tournage pour l’une des comédies françaises les plus emblématiques : ‘Les Bronzés font du ski’. Derrière les rires et les situations cocasses se cachent des secrets de production fascinants. Entre les défis logistiques d’un tournage en montagne et les anecdotes savoureuses des acteurs, le film a bien failli ne jamais voir le jour.

Les équipes techniques ont dû composer avec des conditions climatiques imprévisibles, et certains décors naturels ont nécessité des adaptations ingénieuses. Malgré ces obstacles, la complicité des comédiens et la magie de l’endroit ont contribué à créer une œuvre culte.

Les coulisses du tournage à Val d’Isère

En mars 1979, Val d’Isère devient le théâtre du tournage de ‘Les Bronzés font du ski’, réalisé par Patrice Leconte. Le choix de cette station de ski n’est pas anodin : le cadre alpin offre des paysages époustouflants, mais aussi un défi logistique de taille. Les conditions climatiques, souvent capricieuses, ont mis à rude épreuve les équipes techniques.

Stéphane Clavier, assistant réalisateur, et Yves Rousset-Rouard, producteur, ont dû faire preuve d’une grande ingéniosité pour transformer cette station en plateau de cinéma. Pour les scènes les plus périlleuses, comme celles des descentes à ski, le tournage a parfois dû être interrompu en raison des risques d’avalanche. Le film a ainsi nécessité deux mois de tournage intensif, rendant chaque journée fondamentale.

Les acteurs, issus de la célèbre troupe du Splendid, ont aussi apporté leur lot de défis. Marie-Anne Chazel a prétendu être une skieuse accomplie, alors qu’elle n’avait que des notions de base. Josiane Balasko, quant à elle, a dû apprendre à skier spécifiquement pour le film. Ces mésaventures ont donné lieu à des scènes mémorables, renforçant l’authenticité des moments comiques.

Le film a aussi bénéficié des talents locaux. Buddy Dubois, guide de montagne, a partagé son expertise avec l’équipe pour garantir la sécurité sur les pistes. De nombreux Avalins ont été recrutés comme figurants, ajoutant une dimension authentique au décor. La collaboration avec la communauté locale a été essentielle pour surmonter les défis techniques et logistiques.

Les anecdotes des acteurs et de l’équipe

Les coulisses du tournage de ‘Les Bronzés font du ski’ regorgent d’anecdotes cocasses et révélatrices. Marie-Anne Chazel a avoué, dans une interview menée par Anne-Elisabeth Lemoine, avoir menti sur ses compétences en ski pour obtenir son rôle. Elle a dû suivre des cours intensifs pour ne pas décevoir l’équipe. Cette situation a généré des moments de tournage aussi stressants qu’hilarants.

Josiane Balasko, autre membre éminent de la troupe du Splendid, n’avait jamais skié avant ce film. Pour incarner son personnage, elle a suivi un entraînement intensif, sous la houlette de moniteurs locaux. Les chutes répétées et les maladresses de Balasko ont contribué à l’ambiance bon enfant sur le plateau.

Moments marquants

Gérard Jugnot s'est blessé légèrement en tentant une cascade sans doublure.

Thierry Lhermitte a improvisé plusieurs scènes, rendant certaines répliques cultes.

Jean-Claude Dusse, personnage joué par Michel Blanc, a dû tourner plusieurs fois la fameuse scène de la remontée mécanique bloquée, en raison des fous rires incontrôlables de l'équipe.

Les relations entre les acteurs et les habitants de Val d’Isère ont aussi marqué les esprits. Fernand Bonnevie, moniteur de ski local, a joué un rôle secondaire dans le film, et son fils Serge Bonnevie a souvent été sollicité pour des conseils techniques. Le restaurant La Charpenterie, tenu par Félix Ramade et Marie Paule Taillefer, est devenu le lieu de rendez-vous des acteurs après les journées de tournage.

Les défis techniques et logistiques

Le tournage de ‘Les Bronzés font du ski’ à Val d’Isère a posé des défis logistiques et techniques de taille. Patrice Leconte et son équipe ont dû composer avec des conditions météorologiques imprévisibles. La neige, essentielle pour les scènes de ski, était parfois trop abondante, rendant certains passages impraticables.

Stéphane Clavier, assistant réalisateur, rappelle que les déplacements du matériel de tournage étaient compliqués en raison de la topographie montagneuse. L’équipe a souvent dû utiliser des dameuses et des motoneiges pour transporter les caméras, les projecteurs et autres équipements jusqu’aux lieux de tournage.

Défi Solution Conditions météorologiques Adaptation quotidienne des plannings de tournage Transport du matériel Utilisation de dameuses et motoneiges Coordination des figurants Collaboration avec des habitants locaux

Le producteur Yves Rousset-Rouard a mentionné que l’implication des habitants de Val d’Isère était fondamentale pour la réussite du film. Des Avalins, tels que Fernand Bonnevie, ont joué des rôles de figurants et ont aidé à coordonner les scènes de ski. Buddy Dubois, guide local, a aussi apporté son expertise pour garantir la sécurité sur les pistes.

Les scènes de nuit ont nécessité une logistique particulière. Gilbert Selzman, acteur dans le film, se souvient des tournages nocturnes sur les pistes, éclairées par des projecteurs puissants. Le froid extrême et la fatigue ont mis à l’épreuve la détermination de l’équipe, mais ont aussi renforcé les liens entre les membres du projet.

La collaboration entre les professionnels du cinéma et les habitants de Val d’Isère a permis de surmonter les nombreux obstacles techniques et logistiques, inscrivant ce film culte dans l’histoire du cinéma français.

L’impact du film sur Val d’Isère

La sortie de ‘Les Bronzés font du ski’ en 1979 a eu des répercussions durables sur Val d’Isère. La station, déjà prisée par les amateurs de sports d’hiver, a vu son attractivité décupler. Les scènes cultes tournées dans ce cadre idyllique ont attiré une nouvelle clientèle, curieuse de découvrir les lieux où les mésaventures des personnages se sont déroulées.

Pierre Bachelet, compositeur de la bande originale, a contribué à l’atmosphère unique du film avec des morceaux devenus emblématiques. La chanson ‘Étoile des neiges’ résonne encore aujourd’hui dans les esprits des fans, ajoutant une dimension musicale à l’impact visuel de la station.

Les retombées économiques pour Val d’Isère ont été significatives :

Augmentation du nombre de visiteurs

Développement de nouvelles infrastructures touristiques

Renforcement de la notoriété internationale de la station

Les acteurs eux-mêmes, tels que Thierry Lhermitte et Gérard Jugnot, sont souvent revenus sur les lieux pour des événements ou des tournages ultérieurs, renforçant le lien entre la station et le film. Yves Rousset-Rouard, producteur, souligne que cet engouement a contribué à pérenniser Val d’Isère comme une destination phare du tourisme de montagne.

Au-delà de son succès cinématographique, ‘Les Bronzés font du ski’ a laissé une empreinte indélébile sur Val d’Isère, transformant cette station en véritable lieu de pèlerinage pour les amateurs de comédies françaises.