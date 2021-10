Investir dans l’or ou dans l’immobilier 

Désirez-vous avoir une nouvelle source de revenus ? L’investissement demeure le meilleur moyen de parvenir à vos fins. Cependant, en raison de la diversité des sources d’investissement, vous pourriez faire une très mauvaise expérience. Pour ne pas avoir de regrets, l’idéal serait donc de faire un choix qui vous offre de réelles chances de faire du profit. L’or et l’immobilier répondent à cette exigence.

Pourquoi investir dans l’or ?

Si vous désirez avoir une nouvelle source de revenus, investir dans l’or est l’une des meilleures options qui s’offrent à vous. En effet, l’or est avant tout un placement sûr, et ce, même pendant la période de crise. La montée du prix de ce métal précieux pendant la période de la crise sanitaire tant à démontrer cette réalité. Une telle montée est due à la demande mondiale de l’or qui s’est accrue à plus de 4355 tonnes en 2019.

Pour investir dans l’or, vous avez à votre disposition une multitude de possibilités. La première est d’investir dans l’or par le biais des ETF. Ces derniers reflètent avec précision le prix de l’or. Pour faire simple, si la valeur de l’or augmente, celle de l’ETF augmente également. Vous pourrez avoir plus d’informations en la matière sur ce billet de blog.

Ensuite, vous avez la possibilité d’acheter des lingots d’or. Si vous préférez un placement tangible, alors cette façon d’investir vous conviendra parfaitement. Pour acheter des lingots d’or, vous pouvez vous rendre au guichet d’une banque. Vous pouvez également vous rendre chez un professionnel spécialisé dans la vente de lingots d’or afin d’avoir plus d’informations sur le sujet.

Enfin, vous pouvez investir dans l’or en achetant des pièces. Avant d’en acheter, vous devez impérativement vérifier qu’il s’agit bien de pièces faciles à vendre. Vous pourrez par exemple opter pour les Vrenelis de 20 francs, le Maple Leaf canadien ou le Nugget. Ils offrent de très belles opportunités en matière d’investissement.

Investissement immobilier : est-ce intéressant ?

L’investissement immobilier revêt plusieurs aspects. Que vous soyez un petit ou un grand investisseur, vous trouverez certainement la formule qui vous convient.

D’une part, les sociétés civiles de placements immobiliers sont ouvertes à tout type de portefeuilles. Vous pouvez donc opter pour ce type d’investissement. Il se fait via des parts à faible coût. Par ailleurs, notez qu’essentiellement quatre ouvertures sont possibles. Il s’agit notamment du crédit, du cash, du démembrement et de l’assurance vie.

D’autre part, vous avez aussi la possibilité d’opter pour l’immobilier locatif ou la vente de biens immobiliers. Le premier consiste à acheter et rénover pour louer. En ce qui concerne la vente de biens immobiliers, elle implique l’achat de biens qui seront revendus à un taux d’intérêt plus élevé.

Pourquoi ne pas opter pour d’autres sources d’investissement ?

Si vous désirez investir dans d’autres sources d’investissement, votre choix doit absolument se tourner vers des secteurs récents et innovants. La première possibilité qui s’offre à vous est donc d’investir dans le numérique. En effet, il subit des progrès et prend de plus en plus de place sur le marché.

De plus, le potentiel énorme de gains qu’il peut offrir ne peut pas être remis en question puisqu’il intervient dans presque tous les domaines : agriculture, restaurations, médecines et bien d’autres encore.

Pour finir, la greentech (développement de produits de beauté et pharmaceutique) est également un secteur récent et prometteur. Aujourd’hui, rares sont les personnes qui peuvent se passer de ce secteur. Ainsi, la greentech représente un secteur d’investissement non négligeable avec un potentiel de profits très intéressants.