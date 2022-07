Dans quel but souscrire une assurance vie ?

Souvent vue comme une solution pour transmettre son patrimoine, l’assurance vie n’en demeure pas moins une option très avantageuse pour réaliser toutes sortes de projets de vie, pallier des imprévus ou encore assurer une qualité de vie satisfaisante. Placement très plébiscité par les français, l’assurance vie offre de nombreux avantages à ceux qui la souscrivent. Continuez votre lecture pour en découvrir davantage !

Pour acheter une maison

Les avantages d’une assurance vie multisupport sont nombreux. En effet, cette dernière est très souvent utilisée pour l’investissement immobilier et notamment pour l’achat d’une maison ou d’un appartement, que ce soit une résidence principale ou secondaire. Plus tôt vous réfléchirez à la souscription d’une assurance vie, plus tôt vous pourrez débuter les opérations et plus gros sera le capital constitué à l’issue de plusieurs années. Vous pouvez considérer une souscription dès votre majorité et prévoir des opérations de crédit mensuelles de votre compte courant vers votre assurance vie par exemple. Lorsque vous aurez un projet d’achat immobilier concret, vous pouvez solder votre assurance vie et récupérer la totalité de votre capital. Cette somme d’argent constituera un apport non négligeable auprès de votre banque si toutefois vous cherchez à emprunter sur plusieurs années.

Pour s’assurer un revenu supplémentaire à la retraite

Vous le savez, une fois arrivé à la retraite, de nombreuses personnes sont contraintes de changer de rythme ou de train de vie en raison d’une baisse significative des revenus mensuels. Ces changements se caractérisent souvent par une mauvaise alimentation et peu de plaisir or la retraite devrait être un moment paisible. L’assurance vie peut vous aider à vous soulager de ces tracas. En effet, une fois à la retraite, l’assurance vie peut constituer un complément de revenu régulier sur lequel vous pourrez vous appuyer pour maintenir votre vie telle qu’elle l’a été. De nombreux retraités et personnes âgées ne pourraient pas se passer de l’assurance vie pour continuer à vivre décemment. Rappelez-vous également qu’il n’est jamais trop tôt pour s’assurer un futur et une stabilité. Plus tôt vous vous engagerez dans les démarches, plus vous vivrez confortablement plus tard.

Pour transmettre à ses proches

Transmettre à ses proches. Voilà une volonté dans la tête de tous les parents, de tous les grands-parents et de toutes les personnes âgées de manière plus générale. Transmettre son capital est une étape souvent négligée alors qu’elle devrait être mise en application le plus tôt possible. Pour transmettre de l’argent à sa famille et son entourage, différentes méthodes sont possibles dont l’assurance vie. Cette méthode est l’une des plus utilisées et pour cause, elle offre une souplesse très avantageuse avec des choix qui reviennent uniquement à l’assuré. Ce dernier peut en effet lui-même déterminer le montant de l’assurance vie, le choix du support d’investissement, les bénéficiaires du capital à l’issue de l’assurance vie et enfin la durée du contrat.

Bien que l’assurance vie soit un placement plus qu’avantageux sur de nombreux points cela n’en demeure pas moins un placement d’argent qui doit par conséquent être mûrement réfléchi. Pour cela, le mieux reste toujours de se faire accompagner par des professionnels et d’être averti et renseigné sur tous les frais liés à ce contrat.