La borne interactive est le meilleur allié des vendeurs et des entreprises souhaitant attirer une nouvelle clientèle et booster leurs ventes. L’efficacité de cette solution d’affichage dynamique repose cependant sur une bonne stratégie marketing. Le projet d’installation de cet équipement doit être pensé en amont pour qu’il puisse apporter ses fruits. Alors, comment mettre en place une stratégie de marketing avec une borne interactive ? Nos conseils dans cet article.

La borne tactile interactive, un système d’affichage dynamique et moderne

Le totem interactif est un dispositif d’affichage dynamique et moderne servant à la diffusion et au partage d’informations entre une entité et ses cibles, qui sont dans la majorité des cas des clients et prospects. S’apparentant à une grande tablette tactile, il offre une interface ergonomique facilitant l’interaction avec l’utilisateur. Du fait de cette ergonomie, il est facile pour l’utilisateur de trouver lui-même l’information dont il a besoin.

Vous êtes un commerçant ou une entreprise et vous souhaitez explorer les possibilités du marketing avec une borne interactive ? Alors, pensez à adopter une bonne stratégie de marketing. En effet, l’outil peut servir non seulement d’outil de communication, mais également d’un véritable levier de croissance d’un commerce.

Il peut équiper la devanture ou l’intérieur d’un point de vente, d’une boutique physique, d’un centre commercial, d’une agence immobilière, d’une banque, etc. L’objectif en est d’attirer les passants, de fidéliser les clients ou d’améliorer l’expérience client par le biais de la diffusion d’un film vidéo.

Voici les bonnes méthodes à adopter pour avoir une meilleure stratégie marketing avec une borne interactive.

Établir les objectifs de la stratégie

II est insensé d’avoir une stratégie sans objectif. Alors, pensez à définir les objectifs de votre projet d’installation de borne digitale. Pour cela, posez-vous la question : pourquoi ai-je choisi d’installer un totem interactif ? Les réponses en sont diversifiées : pour trouver de nouveaux clients, pour augmenter la vente, pour mettre en avant l’image de marque de l’entreprise, pour optimiser l’expérience client, etc.

Quelle que soit votre réponse, assurez-vous que les objectifs que vous fixez soient Spécifiques, Mesurables, Atteignables, Réalistes et limités dans le Temps (SMART). Une fois vos objectifs fixés, vous êtes en mesure d’établir votre stratégie de marketing. Mettez en place des indicateurs afin que vous puissiez mesurer votre évolution.

Choisir l’emplacement de la borne interactive

Avant de déterminer quel totem digital vous convient, vous devez avant tout localiser son emplacement. Le choix est d’abord différent, selon que vous envisagez de l’installer à l’intérieur ou à l’extérieur. Les bornes digitales interactives pour extérieur sont conçues pour résister aux agressions extérieures.

Outre cela, les caractéristiques de votre écran d’affichage dynamique (taille, la luminosité, la technologie d’affichage, etc.) dépendent selon que vous envisagez de l’installer au point d’accueil, dans un hall d’entrée, dans les allées du magasin ou près de l’entrée.

Établir une bonne charge de diffusion

Il s’agit de la charte de diffusion qui détermine la nature des contenus que vous allez diffuser. Sont mentionnés dans ce document les types de contenus (vidéos, images, textes, etc.), le ton, les dimensions, les contenus interdits, etc. Grâce à la charte de diffusion, le contenu diffusé sur votre borne interactive sera pertinent et en cohérence aux objectifs que vous avez fixés au début.