Comment installer le disque dur freebox delta ?

Vous comptez faire l’achat d’une Freebox Delta ou vous en avez déjà une ? La Freebox Delta peut se connecter à un disque dur. On vous explique ici comment connecter le disque dur à votre Freebox Delta.

Freebox Delta : une box qui évolue avec son abonnement

Arrivée il y a quelques années, l’offre Freebox Delta a bien évolué depuis. Avec désormais une offre comprenant le décodeur Pop, Netflix, Prime Vidéo et Disney + pour le même prix, l’abonnement Freebox Delta est de plus en plus en vogue.

Free aurait bien fait de repenser son offre, car elle est techniquement la plus intéressante et la plus riche du moment, ce qui n’a pas toujours été le cas. En effet, l’offre Freebox Delta a été perçue comme hors de prix lors de sa sortie.

Désormais moins boudée par les consommateurs, la Freebox Delta séduit. Envie de changer d’abonnement et de passer à la Free box Delta ? Nous vous expliquons concrètement quel disque dur choisir et comment le connecter à la Freebox Delta.

Quel disque dur choisir pour votre Freebox Delta ?

Pour votre Freebox Delta, il vous faut choisir le bon type de disque dur. Sachez que la Freebox Delta peut en accueillir jusqu’à 4. Ces disques durs sont tous au format 2 pouces et demi.

Vous n’avez aucune obligation de connecter 4 disques durs à votre Freebox Delta. Vos disques durs sont du stockage et vous pouvez aussi en rajouter au fur et à mesure de vos besoins. Il est judicieux de commencer par des disques durs d’1 To voire 2 To.

Choisissez des disques durs qui tolèrent le fonctionnement du Raid (technologie de sécurisation des données). Ils seront compatibles avec votre Free box Delta. Les autres disques durs le sont aussi mais il est préférable de choisir la sécurité, quitte à investir dans du stockage.

Une fois que vous avez vos disques durs – admettons, deux disques durs technologie RAID 2 To chacun – il faut les connecter à votre Freebox Delta. Pour ce faire, il faut d’abord débrancher votre Freebox Delta.

En effet, l’installation d’un disque dur ne se fait jamais à chaud. La box doit absolument être froide. Une fois qu’elle a bien refroidi, retournez la Freebox Delta et tirez sur les emplacements des disques durs : il s’agit d’une plaque grise.

Avec votre abonnement, vous avez soit choisi un disque pré-installé moyennant une contrepartie, soit un espace vide (sans option payante). Le rack du disque doit être tiré de manière précautionneuse. Faites-le basculer, installez les disques durs et replacez le capot.

Tous les raccordements électriques se font par la suite. (fibre, ethernet). Veillez à ne pas secouer votre Freebox Delta une fois les disques durs installés, même en présence de la technologie Raid sur vos disques durs.

Effectuez tous les branchements dont vous avez besoin pour faire fonctionner votre Free box Delta. Vous devriez voir apparaître vos disques durs au bon endroit. Vous n’avez plus qu’à y placer vos contenus préférés et à faire des sauvegardes ou des transferts. Bon visionnage !