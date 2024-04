Comment choisir le bon sanibroyeur pour votre maison

Lorsque l’installation d’un WC classique ne peut pas se faire, on peut penser au sanibroyeur. Le sanibroyeur, parfois appelé WC électrique, est un WC doté d’un système de broyage avec un moteur électrique.

Le sanibroyeur a cette particularité de broyer les déchets et de les évacuer dans les eaux-vannes. Ce ne sont pas les sanibroyeurs qui manquent sur le marché, mais vous devez choisir celui qui convient le mieux à votre logement. Voici nos conseils pour faire le bon choix.

Le WC broyeur ou le WC adaptable ?

Dans la collection des sanibroyeurs, on distingue les WC broyeurs complets et les broyeurs adaptables. Ce sont deux systèmes bien différents et pour faire le bon choix, il faut comprendre ce qui les différencie.

Le WC broyeur, lui, est un système complet et compact. Son système de broyage est intégré aux toilettes, dans la cuvette. Visuellement, on a donc un WC qui ressemble à un WC classique. Seulement, le WC broyeur complet n’a pas de réservoir d’eau, car le système est nettoyé avec de l’eau distribuée sous pression qu’il reçoit à chaque usage.

Le broyeur adaptable est un système indépendant du WC, ce qui nous permet de l’installer derrière la cuvette d’un WC déjà existant. Ce dispositif se présente sous forme d’un bac qui va être relié au WC. Il va alors s’activer lorsque la chasse d’eau est enclenchée. Si vous ne voulez pas remplacer votre WC actuel, vous pouvez choisir le broyeur adaptable.

La puissance du moteur

Les sanibroyeurs se distinguent aussi par la puissance de leur moteur. Cette dernière est souvent comprise entre 200 et 600 W. Avec un moteur puissant, la performance est au rendez-vous.

Contrairement à ce qu’on peut penser, on a là un sanibroyeur silencieux et efficace. Si vous êtes vraiment soucieux du bruit que peut faire le sanibroyeur, sachez qu’on peut trouver un wc broyeur silencieux. Ce type de sanibroyeur comprend des dispositifs intégrés destinés à réduire le bruit quand le moteur fonctionne.

Les dimensions du sanibroyeur

On a bien de la chance aujourd’hui, car le sanibroyeur est disponible dans toutes les tailles. On peut très bien trouver un petit sanibroyeur comme un sanibroyeur avec un encombrement plus important.

Si l’espace prévu pour l’installation du WC est assez restreint, vous devez faire attention aux dimensions du sanibroyeur. Ne prenez pas non plus le plus petit des modèles au risque d’avoir une assise moins confortable.

Le niveau de refoulement

Même si on est soucieux de l’esthétique du WC, on ne doit pas négliger le niveau de refoulement du WC broyeur. Si vous avez choisi cette solution, c’est peut-être parce qu’il est complexe d’installer un raccordement au réseau d’évacuation des eaux usées.

Notez toutefois qu’un WC broyeur doit être raccordé à l’évacuation des eaux usées, mais ceci peut se faire avec des tuyaux de petites dimensions.

Lors du choix de votre WC broyeur, prenez le temps de vérifier le niveau de refoulement. Si la distance pour l’évacuation est importante, vous devez choisir un modèle avec un niveau de refoulement élevé pour garantir une évacuation optimale.