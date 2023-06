CFIA 2017 : l’efficacité des pompes submersibles Wilo en lumière

Lors du salon CFIA 2017, l’attraction a été la marque Wilo qui a tenu à exposer ses solutions de pompage à haute efficiente et permettant d’optimiser les processus de climatisation, de transfert, de refroidissement et de relevage. Zoom sur ces pompes de haute facture qui n’ont pas manqué d’attirer les professionnels du secteur de travaux publics.

La Wilo-stratos Giga, une pompe à haut rendement

La Wilo-stratos Giga est une pompe à très haut rendement et qui permet d’obtenir des performances inégalées. Avec un moteur CE et une adaptation électronique de la puissance, elle est destinée aux applications de chauffage, d’eau froide ou d’eau de refroidissement. Ce qui permet d’offrir des rendements supérieurs aux valeurs IE5 et surtout une adaptation électronique des performances hydrauliques intégrées.

Il s’agit surtout d’une pompe qui couvre une plage de régulation 3 fois plus importante que les autres modèles à variation électronique. Pour le design, le fabricant a misé sur un modèle compact et cette pompe est conçue pour être facile à entretenir : un bouton rouge à écran, un verrouillage d’accès au niveau de la pompe, etc. Ce modèle est par ailleurs très robuste et dispose d’une protection anticorrosion de très grande qualité.

La Wilo-Rexa Pro, une pompe submersible de référence

La Wilo-Rexa Pro est une pompe submersible immergée en fonte grise qui est destinée au pompage en fonctionnement continu en ce qui concerne le relevage des eaux usées, pluviales ou d’infiltration. Il est souvent utilisé au niveau des bâtiments collectifs, tertiaires ou commerciaux.

Elle associe souvent une sécurité de fonctionnement accrue à travers sa sonde thermique, sa garniture mécanique doublement séparée et surtout l’isolation de son câble d’alimentation. Ce qui permet d’obtenir des rendements optimaux. À noter aussi que ce modèle de pompe submersible flygt est doté d’une roue vortex qui est à l’abri des obstructions et de deux garnitures mécaniques qui assurent l’étanchéité.

La Wilo-Helix Excel : une pompe verticale multicellulaire

Un peu comme une pompe submersible flygt, la Wilo-Helix Excel est conçu en acier inoxydable. Elle est destinée à des installations variées telles que la surpression et la distribution d’eau, l’irrigation des stations de lavage. Ce modèle est doté d’un moteur synchrone à aimants permanents MEC. Il dispose aussi d’un variateur de fréquence haute performance qui peut atteindre des niveaux de rendement supérieurs à la plupart des pompes submersibles que l’on retrouve sur le marché.