Bourse : quelle somme investir pour se lancer ?

On compte environ 4 millions de Français qui détiennent des actions en bourse aujourd’hui. En effet, se lancer dans le trading ne requiert pas un investissement de départ élevé. Si vous hésitez à commencer à trader à cause d’une question de budget, sachez que tout épargnant peut débuter dans le trading en fonction de ses capacités financières.

Il n’y a pas de juste somme

Bien entendu, plus votre investissement de départ sera élevé, plus vos gains seront significatifs dès la première année. Cependant, on ne dispose pas tous de montants pharaoniques pour se lancer dans des opérations majeures qui comportent des risques importants. Pour être précis, les professionnels préconisent un budget de 2000 euros minimum pour se lancer dans le trading.

Néanmoins, étant donné que la diversification des portefeuilles est l’une des clés de la réussite en trading car elle permet de se protéger contre les risques de fluctuation d’un marché volatil, 2000 euros ne seront pas suffisants pour bien gérer vos actifs. Pour adopter une stratégie viable et gagner encore plus, il faudrait alors un capital de 7000 à 10 000 euros.

Peut-on investir moins de 10 000 euros ?

Si votre somme de départ est inférieure à 10 000 euros, il est alors préférable de vous tourner vers les OPC comme SICAV et les FPC, afin de pouvoir diversifier votre portfefeuille. En effet, ces fonds proposés par toutes les banques investissent le capital d’entreprises de secteurs différents et proposent des rendements plus intéressants que ceux des produits d’épargne traditionnels. De cette façon, vous pourrez investir votre somme de départ dans un produit unique et réduirez les risques liés aux fluctuations du marché en cours.

Qu’en est-il des frais de courtage ?

Les frais de courtage sont facturés pour rémunérer votre intermédiaire, soit le courtier qui passe vos ordres. En général, ils représentent 0,1 % à 0,2 % du montant investi avec un prix minimal d’environ 5 euros par transaction. Pour maximiser la rentabilité de vos produits, il est essentiel de prendre en compte ces frais car moins les transactions seront élevées, plus les frais diminueront votre rentabilité.

Quelles stratégies pour augmenter les gains ?

L’investissement de départ ne suffit pas à gagner de l’argent en Bourse. Effectivement, il faut déployer des stratégies et prendre des précautions afin de maximiser vos gains. Pour mettre toutes les chances de votre côté, il convient donc de vous faire accompagner par un professionnel, de suivre l’actualité quotidienne sur les marchés financiers des entreprises qui vous concernent, d’apprendre à lire des graphiques financiers, de connaître et maîtriser les outils comme l’effet de levier, etc.