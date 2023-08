La Capsule : une nouvelle voie façon de devenir développeur web et mobile

La Capsule, l’école révolutionnaire de développement web full stack, place l’élève au centre de ses préoccupations. Grâce à sa pédagogie unique de project-based learning, elle offre une expérience d’apprentissage inédite. Dès le début de leur formation développeur web, les étudiants plongent dans des projets concrets. Ils travaillent sur des applications web et web mobiles réelles, leur permettant de mettre en action leurs connaissances théoriques et de développer des compétences techniques solides. Découvrez comment cette école hors du commun se distingue et forme les développeurs de demain.

La Capsule : l’école qui casse les codes

Pour vous former au métier de développeur web, il existe une multitude de choix. Mais choisir le bon établissement est loin d’être un long fleuve tranquille. La Capsule se démarque et prépare les étudiants au métier de développeur web fullstack en adoptant une méthode inédite : dès le premier jour de formation, les élèves se lancent dans la création d’applications web ou web mobiles. Cette approche, connue sous le nom de Project Based Learning, privilégie la pratique pour permettre aux étudiants de se familiariser rapidement avec leur sujet.

Les élèves de cette formation de développeur web full stack apprennent ainsi à coder en JavaScript, un langage très prisé par les recruteurs, et sont capables à la fin de la formation de développer des sites web et des applications mobiles en totale autonomie.

Cette école d’informatique de renom permet de devenir développeur web et web mobile professionnel en seulement 2 mois. À la fin de la formation dev web, qu’elle soit en full-time ou à temps partiel, les étudiants sont diplômés et prêts à être recrutés. De fait, 94% des diplômés sont en activité dans les 6 mois suivant la fin de leur bootcamp, comme le témoigne leur Job Report 2023 sorti en début d’année !

Job report 2023: des chiffres qui font sens

Depuis sa fondation en 2016, La Capsule a déjà formé plus de 1500 étudiants, affichant un taux de réussite de 91% aux divers titres RNCP de niveau 6 qu’elle délivre. Ce succès est le fruit d’une pédagogie réussie et d’un savoir-faire éprouvé. À travers ses 9 campus en France et en Europe, les élèves bénéficient d’un accompagnement personnalisé tout au long de leur parcours. La Capsule les guide depuis l’admission, la recherche de financement, jusqu’à leur insertion professionnelle en passant par les cours et l’obtention du diplôme.

Le Job Report 2023 révèle également des statistiques intéressantes sur le processus de recherche d’emploi des diplômés de La Capsule. En moyenne, il leur a fallu seulement 33 jours pour trouver leur premier poste. De plus, le salaire médian des diplômés en activité s’élève à 35 000 € brut annuel dans toute la France. Le rapport remarque que cette statistique est plus élevée en Île-de-France avec un salaire médian brut annuel de 38 000 €, offrant ainsi une rémunération compétitive dans l’industrie de la tech.

La Capsule: un accompagnement au-delà de la formation développeur web

Avec tout cela, les élèves ont toutes les clés en main pour passer le titre professionnel, et devenir officiellement développeur d’applications web aguerri. Mais La Capsule ne les lâche pas tout de suite pour autant : l’école coache ses alumni et les aide à trouver un emploi après leur bootcamp.

L’équipe pédagogique de La Capsule soutient ses diplômés dans leur recherche d’emploi en leur offrant des conseils personnalisés et en continuant à les former grâce à ses Ateliers. Quant à ses Masterclasses, elles permettent à ses anciens élèves de renforcer leurs acquis et de se perfectionner. Deux fois par semaine pendant une heure, ils se lancent dans des défis thématiques axés sur des sujets clés liés à la programmation.

Sarah, une ancienne élève de La Capsule, témoigne : « Grâce à La Capsule, j’ai pu changer de vie et devenir développeuse web ! La formation intensive et axée sur les projets concrets m’a permis d’acquérir les compétences nécessaires pour réussir et travailler dans la tech . Je recommande vivement La Capsule à tous ceux qui veulent se former rapidement et efficacement. »

Avec un taux d’employabilité élevé et des diplômés occupant des postes clés dans le domaine de la tech, La Capsule a prouvé son impact indéniable sur le marché du travail. Que ce soit pour une reconversion professionnelle ou pour acquérir des compétences d’un développeur d’applications, cette école de coding bootcamp de renom continue d’offrir des opportunités prometteuses pour ceux qui souhaitent percer dans le monde du développement web et mobile.