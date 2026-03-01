À quoi ressemble le quotidien d’une gérance

Un gestionnaire de société civile immobilière ne se contente pas d’agiter les clefs et de signer quelques papiers. Son rôle façonne la vie de la structure, chaque décision pèse sur la solidité de l’édifice collectif. Dès la création de la SCI, il s’impose comme la figure de proue, le représentant légal sans qui rien ne tourne rond. À défaut de gérant, la dissolution menace, à la demande de tout intéressé. Voilà pourquoi désigner ce chef d’orchestre n’est pas une option. Mais comment, concrètement, nomme-t-on un gérant dans une SCI ? Réponses détaillées.

Qui peut devenir gérant d’une SCI ?

Personne physique ou personne morale, le choix s’ouvre

Le plus souvent, le gérant d’une SCI est simplement l’un des associés. C’est la règle tacite, en particulier dans les SCI familiales où la confiance prime. Mais rien n’oblige à cette consanguinité si les statuts ne le prévoient pas. On peut parfaitement confier les rênes à une personne extérieure au cercle des associés, à condition que ce point soit clair dans les statuts.

À découvrir également : La location gérance expliquée simplement pour mieux comprendre

Dans certains cas, notamment pour les structures plus conséquentes, les associés préfèrent désigner une personne morale, généralement une autre SCI, pour piloter la gestion. Cette pratique reste parfaitement légale. Les représentants de cette société-gérante devront alors assumer toutes les responsabilités et obligations habituelles, avec la possibilité de déléguer certains pouvoirs à une personne physique qui endossera la fonction au quotidien.

Question d’âge : les restrictions existent-elles ?

Aucune loi ne fixe de tranche d’âge stricte pour devenir gérant d’une SCI. On attend cependant de tout gérant qu’il ait la capacité juridique, ce qui, dans les faits, signifie être majeur, ou mineur émancipé à partir de 16 ans. En revanche, une personne sous tutelle ou curatelle ne peut pas occuper ce poste.

À noter : même si la loi n’interdit pas de nommer un mineur émancipé, la prudence recommande de s’en abstenir. Rien n’empêche néanmoins un mineur d’être associé et de détenir la majorité des parts.

Faut-il des diplômes ou une expérience particulière ?

Le droit ne se préoccupe ni des diplômes, ni du CV : tout le monde peut, sur le papier, gérer une SCI, quelle que soit sa formation. Il existe toutefois des incompatibilités professionnelles. Certaines professions, avocats, notaires, fonctionnaires, experts-comptables, se voient interdire cette fonction, sauf s’il s’agit d’une SCI familiale ou à but non lucratif, ce qui s’explique par la nature non commerciale de la structure.

Nationalité : une barrière ?

Nul besoin d’un passeport français pour diriger une SCI. Aucune règle ne restreint la nationalité du gérant, sauf clause spécifique dans les statuts. Un ressortissant étranger peut donc tout à fait être nommé.

Antécédents judiciaires : une limite à la nomination ?

La loi ne prévoit pas d’exclusion automatique pour les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation pénale. Cependant, les statuts peuvent inclure une clause interdisant la nomination d’une personne condamnée. Par ailleurs, toute personne frappée d’une interdiction de gérer ne pourra être désignée comme gérant d’une SCI, quelle que soit la volonté des associés.

Un ou plusieurs gérants ?

La réponse se trouve dans les statuts. Une SCI doit compter au moins un gérant, mais rien n’empêche d’en nommer plusieurs si le fonctionnement de la société l’exige. La souplesse prime : les associés adaptent l’organisation à leur réalité.

Le mode de nomination dépend du moment : création de la SCI ou changement en cours de vie sociale.

Nommer le gérant lors de la création de la SCI

Trois options s’offrent aux associés pour désigner le gérant au moment du lancement :

Inscrire le nom du gérant directement dans les statuts avant leur signature

Procéder à un vote des associés (majorité requise)

Rédiger un acte séparé de nomination, signé par tous les associés et annexé aux statuts

Changer de gérant en cours de vie sociale

Le remplacement d’un gérant peut survenir pour plusieurs raisons :

Révocation décidée par les associés

Arrivée à terme du mandat

Démission

Décès

Interdiction de gestion

Dans tous ces cas, le processus de nomination suit les modalités fixées par les statuts. En pratique, la décision émane généralement d’une assemblée générale ordinaire, qu’il s’agisse de la première désignation ou d’un remplacement en cours de route avec modification des statuts.

Les formalités administratives à respecter

Une fois le gérant choisi, la société dispose d’un mois pour respecter les formalités. Deux étapes sont incontournables.

Annonce légale dans un journal habilité

L’avis de nomination doit contenir plusieurs informations :

Nom ou raison sociale de la SCI

Forme juridique (SCI)

Objet social

Adresse du siège

Montant du capital social

Identité et coordonnées du gérant

À retenir : la publication doit impérativement paraître dans un journal d’annonces légales du département du siège social. C’est cette démarche qui permet d’obtenir l’attestation de parution, pièce nécessaire pour la suite.

Dépôt du dossier au greffe ou au centre de formalités

Pour finaliser la procédure, voici les documents à rassembler :

Copie des statuts de la SCI

Formulaire M0 (ou M3 si la nomination intervient après la création), rempli et signé par le gérant ou la personne habilitée

Acte de nomination du gérant

Attestation de parution de l’annonce légale délivrée par le journal

Pièce d’identité du gérant (personne physique) ou justificatif d’existence de la société (personne morale)

Déclaration sur l’honneur de non-condamnation et certificat de filiation si le gérant est une personne physique

Le dossier doit être remis sans délai auprès du centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce compétent. Seule cette étape confère à la nomination son existence officielle.

Au terme de ce parcours, la SCI peut enfin avancer, portée par un gérant reconnu. La société s’ancre dans le réel, prête à écrire son histoire, à condition, bien sûr, que le chef d’orchestre tienne la cadence.