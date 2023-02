L’argent dépensé pour faire les courses peut rapidement représenter une part importante du budget d’un ménage, laissant moins d’argent pour d’autres dépenses importantes ou pour les loisirs. Mais avec quelques astuces simples, vous pouvez économiser de l’argent et continuer à bien manger. Budget fixé au préalable, réductions, livraison de courses à Paris : nos conseils pour réduire le budget courses.

Fixez-vous un budget mensuel ou hebdomadaire

Avant de vous rendre au magasin ou de faire vos courses via l’appli de votre enseigne préférée, établissez un budget mensuel ou hebdomadaire à respecter absolument. Cela vous aidera à rester dans les clous, à limiter les achats inutiles et à économiser de l’argent. Vous pouvez également faire une liste avec les prix de chaque produit avant de faire vos courses pour vous assurer de respecter ce budget.

A lire aussi : Le divorce par consentement mutuel pour se séparer facilement

Profitez des réductions proposées par les enseignes

Les enseignes proposent souvent des réductions tout au long de l’année, que ce soit sous forme de baisse de prix immédiate ou de remise lors de l’achat de lots par exemple. N’hésitez donc pas à commencer vos courses par le rayon des promotions afin de faire le plein de produits dont vous aurez besoin plus tard : une bonne manière de faire des économies sur le long terme.

Pensez aux coupons et à la carte fidélité

En plus des promotions immédiates disponibles en magasin ou en ligne, il est possible de profiter de réductions grâce à des coupons que l’on vous remet en caisse ou qui se stockent sur votre application si vous faites vos courses en ligne. De même, certaines réductions supplémentaires peuvent être appliquées aux détenteurs de la carte fidélité du magasin, pensez donc à regarder ce que vous pouvez utiliser.

A lire également : Voyance amoureuse et sentimentale pour éviter le divorce ?

Achetez des produits de marque distributeur

Chaque enseigne a sa propre gamme regroupant tous les aliments et autres produits les plus consommés. En vous tournant vers ces marques distributeur plutôt que sur de grandes marques, vous pourrez faire d’importantes économies sur votre panier moyen tout en profitant d’aliments tout aussi délicieux que ceux que vous avez l’habitude d’acheter.

Investissez dans un petit congélateur

Ce n’est pas la première chose à laquelle on pense quand on parle d’économies, pourtant, investir dans un congélateur est une bonne manière de réduire vos dépenses car cela vous permettra d’acheter en plus grande quantité des produits frais en promotion. Cela fonctionne particulièrement bien pour la viande et les fruits et légumes qui sont parmi les produits les plus coûteux.

Faites vos courses en ligne plutôt qu’en magasin

En magasin, la tentation est grande, et il n’est pas très pratique de prendre le temps de comparer les produits de chaque rayon. En faisant vos courses en ligne via le site internet ou l’application de votre enseigne favorite, vous pourrez trouver plus facilement les produits les moins chers. C’est également une bonne solution pour limiter les achats faits sur un coup de tête ou par simple gourmandise !

Avec toutes ces astuces simples à mettre en place, vous pourrez réduire considérablement votre budget courses et ainsi faire de nombreuses économies !