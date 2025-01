Brunch en terrasse à Paris : les pépites cachées du 20e arrondissement

Le 20e arrondissement de Paris regorge de petites adresses charmantes pour un brunch en terrasse. Loin de l’agitation touristique des quartiers centraux, cet arrondissement offre une atmosphère détendue et authentique, idéale pour savourer un moment gourmand en plein air.

Parmi les ruelles pittoresques et les places ombragées, se cachent des pépites où les amateurs de brunch trouvent leur bonheur. Des menus créatifs aux produits locaux et de saison, chaque établissement apporte sa touche unique. Pour les Parisiens en quête de nouveaux horizons ou les visiteurs curieux, le 20e ne manque pas de surprises alléchantes à découvrir.

Les terrasses secrètes pour un brunch en plein air

La Bellevilloise

La Bellevilloise propose un Jazz-Brunch à 32 € avec musique live et buffet à volonté. Ce lieu emblématique du 20e arrondissement offre une ambiance unique où la gastronomie rime avec culture. Une occasion rare de se laisser bercer par les notes de jazz tout en dégustant une variété de mets savoureux. Le cadre historique et convivial de cette ancienne coopérative ouvrière en fait une adresse incontournable pour un brunch en terrasse à Paris.

Moncoeur Belleville

Moncoeur Belleville offre un brunch avec vue à 28 €. La terrasse surplombe le belvédère de Belleville, offrant une vue imprenable sur la tour Eiffel. Un cadre idyllique pour un brunch en plein air avec une touche de romantisme. Le menu, à la fois généreux et raffiné, propose des plats faits maison, mettant en avant des produits locaux et de saison. Idéal pour les amateurs de belles vues et de bonne cuisine.

Jo & Joe Paris Nation

Jo & Joe Paris Nation propose un rooftop brunch à 24 €, avec une large sélection de charcuterie, fromages, pizzas et viennoiseries. Cette adresse moderne et décontractée séduit par son ambiance conviviale et son cadre unique. Le rooftop offre une perspective différente sur le 20e arrondissement, parfait pour un brunch en terrasse à Paris sous le signe de la convivialité et de la diversité culinaire. Une expérience à ne pas manquer pour les adeptes de brunchs variés et de vues panoramiques.

Les adresses incontournables pour un brunch en famille

MJC Les Hauts de Belleville

MJC Les Hauts de Belleville propose un brunch-spectacle en famille à partir de 5 €, incluant des activités culturelles pour les enfants. Ce lieu convivial et chaleureux offre un cadre idéal pour les familles souhaitant partager un moment de détente tout en stimulant l’imagination des plus jeunes. La programmation variée des spectacles et ateliers garantit une expérience unique à chaque visite.

Mama Shelter

Mama Shelter propose un brunch de la mama à 46 €, avec un buffet généreux et varié. L’ambiance familiale et décontractée de cet hôtel-restaurant en fait une destination prisée pour les brunchs dominicaux. La diversité des plats proposés, allant des classiques viennoiseries aux plats plus élaborés, ravira tous les palais. Les espaces colorés et ludiques du Mama Shelter offrent aussi un cadre agréable pour les enfants.

Hôtel Babel

Hôtel Babel offre un brunch oriental à 32 €, comprenant thé ou café, jus bio maison, deux mezze, un plat et un dessert. Ce lieu intimiste et élégant propose une expérience culinaire dépaysante. Les saveurs orientales se mêlent aux produits frais et de saison, offrant un véritable voyage gustatif. Idéal pour les familles en quête de nouvelles découvertes culinaires, l’Hôtel Babel promet un brunch mémorable.

Les pépites abordables pour un brunch gourmand

Floréal Belleville

Floréal Belleville offre un brunch original à 25 €, avec des plats qui changent chaque semaine. Les créations culinaires surprennent par leur diversité et leur fraîcheur. La terrasse, nichée dans un coin discret, propose un cadre agréable pour déguster ces délices en plein air.

Benoît Castel

Benoît Castel propose un brunch pâtissier à 35 €, incluant viennoiseries, poulet rôti et légumes au four. L’art de la pâtisserie est sublimé par des créations gourmandes qui raviront les amateurs de douceurs. Une adresse incontournable pour les becs sucrés.

Bols d’Antoine

Bols d’Antoine propose un brunch healthy, gluten free et 100 % veggie pour 22 €. Les plats sont conçus avec des ingrédients frais et de saison, offrant une expérience culinaire saine et équilibrée. Idéal pour les adeptes de cuisine végétarienne et respectueuse de l’environnement.

Quatre heures cookies

Quatre heures cookies propose un brunch gourmand à 27 €, avec cookies pâtissiers, pains et confitures. Les amateurs de pâtisseries artisanales y trouveront leur bonheur. La sélection de cookies varie chaque semaine, garantissant une découverte culinaire à chaque visite.

Barbouquin

Barbouquin propose un brunch quotidien à 28 €, incluant une boisson chaude, un jus maison, des pancakes aux fruits frais, du chocolat fondu et du yaourt grec. La convivialité de ce lieu en fait une adresse prisée pour ceux qui cherchent un brunch savoureux en toute simplicité.

Mezze du Chef çig köfte

Mezze du Chef çig köfte offre un brunch végé à 23 €, avec une variété de mezzes à volonté. Les saveurs méditerranéennes sont à l’honneur, offrant un festin végétarien riche en couleurs et en goûts. Une véritable invitation au voyage culinaire.

Rôtisserie Coquin

Rôtisserie Coquin propose un buffet à 25 €, alliant café, jus d’orange, viennoiseries et œufs brouillés au bacon. La simplicité et la générosité de ce brunch satisferont les appétits robustes. La qualité des produits utilisés fait de cette adresse un incontournable.