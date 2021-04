Tatouage viking : les significations

Quiconque a déjà osé se faire tatouer sait à quel point il est pénible de dénicher le bon motif. Si vous craquer pour l’histoire, notamment celles de la mythologique Nordique ou bien pour la série culte viking, vous avez surement vu ou entendu parler de leurs mystérieux tatouages. Ces motifs très emblématiques pourraient inspirer les vôtres. Ces symboles sont nombreux et riches de sens. Découvrez la signification des motifs les plus emblématiques utilisés par les Vikings pour leurs tatouages afin de mieux les comprendre !

Qu’est-ce que le tatouage viking et d’où vient-il au juste ?

Tout d’abord, le mot viking provient du vieux norrois et signifie « quelqu’un qui vit les criques et les bras de mer ». Cependant, cette étymologie est douteuse, car les Vikings assimilaient volontairement la culture des territoires qu’ils colonisaient. Connus pour leur esprit aventureux et leur capacité à s’adapter à toutes les situations difficiles, les Vikings étaient non seulement des pirates, mais aussi des grands guerriers et voyageurs. Leurs vies et leurs histoires sont très inspirantes et font pas mal d’adeptes aujourd’hui. Leurs nombreux symboles mystérieux protégeraient le porteur et sont typiques des tatouages scandinaves. Ils sont diversifiés et ont des significations très particulières.

Odin ou Wodin

Odin ou Wodin était le dieu de la mythologie nordique et également connut comme dieu de la guerre et de la mort. Il avait deux corbeaux qui représentaient ses yeux et ses oreilles dans le monde des hommes. Comme tatouage, il symbolise également le savoir et la sagesse.

L’arbre cosmique

Yggdrasil ou l’arbre cosmique sont l’arbre contenant les neuf mondes de la mythologie scandinave, dont notre planète ou l’équivalent de l’enfer, le monde des nains, le monde des elfes ou le refuge des Dieux. En tant que motif de tatouage, il symbolise la famille, la sagesse, l’espoir et la justice.

La Valkyrie

La Valkyrie a parcouru les âges en perdant énormément de nuances sur ce qu’elle représente vraiment. Dans l’ensemble, il s’agit de la guerrière scandinave divine la plus connue qui a envahi le champ de bataille sous le commandement du Dieu Odin et qui a le mieux survécu au temps.

En tant que motif tatouage, elle désigne le pouvoir et le contrôle.

Les Ruines

Les ruines sont parmi les motifs de tatouages les plus populaires. Dans la mythologie, il s’agissait d’un alphabet mystérieux qui servait à écrire des massages magiques ou des inscriptions plus simples.

Le Valknut

C’est une figure composée de trois triangles entrelacés. Dans le norrois il signifie nœud des tombés ou des guerriers morts a la guerre. Plusieurs historiens disent que cette figure symbolise le pouvoir et la liberté. Il est aussi associé à Odin, car on le trouve gravé sur beaucoup de tombes germaniques.

Le Casque de l’effroi

Le dessin de ce symbole montre huit piques qui partent d’un unique point central. Ce symbole représente la protection et les super pouvoirs. Beaucoup de guerriers vikings portaient ce symbole pour aller à la guerre, parce qu’ils pensaient qu’il les protègerait et leur donnerait le courage de vaincre tous les ennemis qu’ils combattaient.