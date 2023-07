Qu’est-ce qu’un promoteur constructeur

Un promoteur, à la différence d’un particulier, est un spécialiste dans le domaine immobilier. Souvent appelé promoteur-constructeur ou promoteur immobilier, il occupe une place spécifique parmi les acteurs de la construction immobilière. Il a un statut particulier qui fait de lui un professionnel de la construction.

Définition du promoteur immobilier

Le promoteur immobilier peut être soit une personne physique soit une personne morale. Dans ce dernier cas, il peut s’agir d’une société de promotion immobilière regroupant plusieurs associés. Son statut promulgue que le contrat de promotion immobilière est un accord entre le maître d’ouvrage, c’est-à-dire le client et le promoteur immobilier qui aura la charge de construire ledit ouvrage.

A l’échelle départementale, la personne physique et la personne morale peuvent être confondues. Car un dirigeant d’une petite société peut gérer et exécuter lui-même les projets au nom de la société. Recourir aux services d’un promoteur constructeur vous permettra de recevoir le bien à temps, de réduire les formalités du particulier et il disposera des garanties qui assureront l’achèvement du logement. Le promoteur immobilier est aussi un maître d’ouvrage. Il ordonne la réalisation de la construction et la finance. C’est aussi un professionnel polyvalent car il maîtrise et intervient dans de nombreux secteurs d’activité.

Les fonctions d’un promoteur immobilier

La responsabilité d’un promoteur immobilier est d’abord de construire des biens bâtis sur un terrain. Le choix du terrain se fait après une étude au niveau du marché de l’immobilier où les terrains sont parfois mis en vente. Une fois le terrain trouvé, il y a ensuite des démarches administratives à faire, des géomètres et architectes à contacter afin de déterminer le potentiel du terrain. La phase suivante est celle de la recherche de financement. Elle se fera soit par emprunts bancaires soit par vente de bureaux ou logements avec une déco d’intérieur impeccable afin d’attirer la clientèle. Et enfin, vient la phase finale qui est la vente des immeubles ou bâtiments construits.

