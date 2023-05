Le self-stockage, la solution pour toutes les situations

Une mutation professionnelle, des travaux de rénovation envisagés, le besoin d’avoir un espace de rangement ou encore la décision d’emménager dans un logement plus petit par exemple, les raisons sont multiples et variées pour avoir besoin de caser toutes ses affaires. Faire un « arrêt au stand » en optant pour le stockage sur le Mans présente alors bien des avantages et ce, que l’on soit un particulier, un commerce ou encore une entreprise.

Les avantages du self stockage

Solution de garde-meubles clés en main, le self-stockage est surtout une solution sur-mesure tant pour les professionnels que pour les particuliers. Inutile de payer un local à moitié rempli, dans le cas du self-stockage, la taille du box s’adapte au besoin de stockage de chacun. De plus, selon le volume – entre 1 et 50 mètres carrés en général – et l’encombrement des affaires à entreposer, il est possible et facile de changer pour un espace plus petit ou plus grand que la localisation soir en centre-ville ou en périphérie. De plus, le prix du garde-meuble dépend bien entendu de la taille du box choisi, mais aussi de la durée de la location. De quoi faire le tri chez soi sans dire « adieu » à ses affaires.

Lire également : La télésurveillance des entreprises : un remède contre les cambriolages

En parallèle, le box est un espace libre d’accès et sécurisé. À tout moment, de la journée et de la nuit, quel que soit le jour de la semaine, il est possible d’accéder au box. Le matériel et les effets personnels sont alors disponibles 7j/7 et 24h/24. L’accès au box n’en reste pas moins sécurisé, car chaque utilisateur détient un code d’accès unique. Ce qui permet d’assurer la transparence vis-à-vis des mouvements effectués autour du box et d’assurer la sécurité des biens entreposés. Et, pour augmenter la sécurité des biens confiés, les box sont constamment sous vidéosurveillance et gardés par des agents de sécurité. Des détecteurs et des extincteurs d’incendie équipent également les différents locaux de self-stockage.

La mise à disposition gratuite de matériel de manutention comme le chariot est également un plus. Espace régulièrement entretenu et nettoyé, d’autres prestations annexes payantes cependant sont également mises à disposition comme la réception et le contrôle de la marchandise, la domiciliation d’entreprises, les produits de stockage ou encore un « coin détente » avec des boissons notamment. Le self-stockage est alors une solution modulable qui convient à tous les budgets, toutes les situations.

A lire aussi : Qu’est-ce que la location d’oeuvre d’art ?

Les différentes tailles de box de self-stockage pour répondre à tous les besoins

Le self-stockage est une solution de garde-meubles clés en main qui s’adapte à tous les besoins. Effectivement, il existe différentes tailles de box pour répondre aux attentes et aux exigences des professionnels et des particuliers.

Pour les petits espaces, un box de 1 à 3 mètres carrés conviendra parfaitement pour stocker quelques cartons ou quelques meubles peu volumineux tels qu’un fauteuil ou une petite table. Cette taille peut être adaptée pour stocker aussi des produits saisonniers comme le matériel de ski ou la décoration d’été.

Pour un déménagement d’un studio ou d’une chambre étudiante, par exemple, un box entre 4 et 6 mètres carrés sera suffisant. Les affaires seront alors bien protégées pendant leur stockage dans cet espace dédié.

Pour un appartement plus grand avec deux chambres, par exemple, un box entre 7 et 10 mètres carrés sera mieux adapté. Les biens plus nombreux seront ainsi rangés soigneusement sans risque de casse ni de perte.

Mais si l’on souhaite stocker du mobilier volumineux tel qu’un canapé d’angle, une commode imposante voire même sa voiture personnelle lorsqu’elle n’est pas utilisée • comme c’est souvent le cas en ville -, il faut alors opter pour un espace compris entre 15 et 50 mètres carrés.

Certains prestataires assurent aussi la possibilité de moduler son propre espace au fur et à mesure du besoin grâce à des cloisons intérieures amovibles permettant ainsi différents compartiments de stockage.

Selon les besoins et la taille du box choisi, les tarifs peuvent varier. Pensez à bien réfléchir aux volumes et à la durée d’entreposage pour choisir au mieux le garde-meuble adapté à ses besoins et surtout son budget.

Le self-stockage offre une solution sur-mesure répondant aux attentes spécifiques des utilisateurs en termes de flexibilité, sécurité et coûts. Et grâce à la variété des tailles proposées par les prestataires, chacun peut trouver le box qui convient parfaitement à ses biens personnels ou professionnels.

Pour choisir son centre de self-stockage, vous devez prendre en compte plusieurs critères. La sécurité proposée par le prestataire doit être irréprochable. Le box doit être équipé d’un système de surveillance et d’une alarme individuelle pour chaque espace loué. Le contrôle des accès doit aussi être strictement effectué pour garantir une sécurité optimale aux biens stockés.

Pour certains usagers ayant une activité professionnelle prenante ou des obligations familiales importantes, les horaires classiques peuvent ne pas convenir : c’est pourquoi certains centres offrent désormais une plage horaire élargie voire même 24 heures / 24 et 7 jours / 7.

La qualité générale du site ainsi que la propreté des espaces communs doivent aussi faire partie des éléments étudiés lorsqu’il s’agit de choisir son garde-meubles : un lieu propre et agréable inspire confiance quant à sa capacité à protéger correctement les affaires personnelles.

Le coût constitue aussi un facteur déterminant dans ce choix final car c’est un élément à prendre en compte dans la gestion budgétaire de chaque utilisateur. Vous devez comparer les différents tarifs proposés par les prestataires locaux et même au-delà en cas d’utilisation pour une période prolongée ou lorsqu’il s’agit de plusieurs espaces loués.

Le service client est un argument certain pour faire pencher la balance vers l’un ou l’autre des garde-meubles étudiés. Une entreprise offrant un accueil bienveillant et une assistance efficace permettra aux utilisateurs d’être rassurés quant à la prise en charge sérieuse de leurs biens personnels. Qu’il s’agisse d’une question technique ou purement administrative, il faut pouvoir compter sur une équipe disponible pour répondre rapidement et clairement aux interrogations.

Ces critères doivent être pris en compte avant toute signature d’un contrat avec un centre de self-stockage afin que les usagers puissent pleinement profiter des avantages du garde-meuble choisi et ainsi stocker leurs affaires personnelles dans des conditions optimales.