Élégance décontractée : les tendances de la mode été 2024

L’été 2024 s’annonce sous le signe de l’élégance décontractée. Les créateurs de mode misent sur des pièces qui allient confort et raffinement. Les tissus légers et les coupes fluides se marient à des détails sophistiqués pour créer des tenues à la fois chics et détendues.

Les couleurs pastel et les imprimés floraux envahissent les garde-robes, apportant une touche de fraîcheur et de romantisme. Les accessoires jouent aussi un rôle clé, avec des sacs en osier et des sandales à lanières qui rehaussent les ensembles sans effort. L’été prochain célèbre la simplicité raffinée et l’art de se sentir bien dans ses vêtements.

Les pièces incontournables de l’été 2024

Province of Canada propose une chemise en denim unisexe, un classique revisité pour l’été. Cette pièce polyvalente s’associe parfaitement avec le short ample unisexe de Connally Goods, idéal pour les journées chaudes. Pour une touche de décontraction chic, Simons mise sur le t-shirt à rayures, un indispensable de la saison.

Marise enrichit la garde-robe estivale avec un chandail fleuri à manches longues, parfait pour les soirées fraîches. Les amateurs de motifs floraux trouveront aussi leur bonheur chez 1861, qui présente un pantalon taille haute à motif floral. April Cornell, quant à elle, introduit le cardigan écourté, une pièce délicieusement rétro.

Everlane joue la carte de la sobriété avec un pantalon en lin brun caroube, tandis qu’atelier b met en avant une ceinture unisexe bleu cobalt, ajoutant une touche de couleur audacieuse à toute tenue. Roots séduit avec sa robe à imprimé fleuri, un incontournable de l’été. Collars & Co. Canada, spécialiste des polos, propose un polo à col, pièce versatile par excellence.

Les marques de luxe et leurs défilés

Les grandes maisons de couture ne sont pas en reste. Celine, Chanel, Dior, Jil Sander, Dries Van Noten, Valentino et Marc Jacobs ont tous présenté des bermudas lors de leurs défilés printemps-été 2024, confirmant cette tendance. GCDS, Miu Miu, Victoria Beckham et Prada, de leur côté, ont misé sur le polo, le rehaussant de détails luxueux.

Les imprimés et motifs à adopter

L’été 2024 se distingue par une explosion de motifs et d’imprimés audacieux. Les motifs floraux occupent une place prépondérante, offrant une touche de féminité élégante à vos tenues. Découvrez les pièces phares de la saison :

Marise propose un chandail fleuri à manches longues , parfait pour ajouter une note romantique à votre garde-robe.

, parfait pour ajouter une note romantique à votre garde-robe. 1861 mise sur un pantalon taille haute à motif floral , idéal pour un look à la fois chic et décontracté.

, idéal pour un look à la fois chic et décontracté. Roots séduit avec sa robe à imprimé fleuri, incontournable pour les journées ensoleillées.

Les rayures et les pois

Les rayures et les pois reviennent en force, apportant une touche de sophistication et de dynamisme. Simons, par exemple, propose un t-shirt à rayures qui se marie avec de nombreux styles. Ces motifs classiques sont revisités pour offrir des tenues à la fois contemporaines et intemporelles.

Les imprimés animaliers

Les imprimés animaliers ne sont pas en reste. Pour un look audacieux, optez pour des pièces intégrant des motifs léopard, zèbre ou serpent. Ces imprimés s’associent parfaitement avec des pièces unies pour équilibrer l’ensemble.

Les collections printemps-été 2024 des grandes maisons de couture, comme celles de Valentino et Marc Jacobs, ont intégré ces motifs de manière subtile mais affirmée. Considérez les imprimés animaliers comme un moyen d’ajouter du caractère et de la personnalité à vos tenues estivales.



Les couleurs phares de la saison

Les tons neutres et naturels

Les tons neutres connaissent un véritable engouement cet été. Le brun caroube est particulièrement en vogue, avec des pièces comme le pantalon en lin d’Everlane. Ces teintes apportent une sophistication décontractée et se marient aisément avec d’autres couleurs plus vives ou pastels.

Les couleurs vives et audacieuses

Cet été, les couleurs vives prennent le devant de la scène. Le bleu cobalt se distingue par son intensité, que l’on retrouve dans la ceinture unisexe d’atelier b. Cette couleur, à la fois énergique et élégante, est parfaite pour apporter une touche de dynamisme à vos tenues estivales.

Le rouge cerise : idéal pour les robes et accessoires, cette couleur vibrante donne du caractère à votre look.

: idéal pour les robes et accessoires, cette couleur vibrante donne du caractère à votre look. Le rose bonbon : une teinte douce mais audacieuse, parfaite pour les tops et les jupes.

Les pastels doux

Les pastels ne sont pas en reste. Le jaune pâle et le vert menthe apportent une fraîcheur bienvenue dans la garde-robe estivale. Ces teintes subtiles ajoutent une touche de féminité et de douceur.

Considérez ces nuances pour vos prochaines acquisitions : elles sauront équilibrer votre style tout en reflétant les principales tendances de l’été 2024.