Propriétaire foncier en France : qui détient le plus de terre ?

En France, moins de 3 % des exploitants agricoles contrôlent près de 20 % de la surface agricole utile. La concentration des terres s’est accentuée depuis deux décennies, tandis que certains groupes privés, institutions religieuses et collectivités territoriales figurent parmi les plus grands détenteurs fonciers. L’État reste propriétaire de vastes domaines, souvent méconnus du grand public.

Les mécanismes de transmission, les héritages complexes et les montages juridiques favorisent la fragmentation ou, au contraire, l’accumulation de parcelles, parfois au profit d’investisseurs non agricoles. Ce paysage foncier soulève des questions sur la transparence, la régulation et l’avenir des espaces ruraux.

Panorama de la propriété foncière en France : chiffres clés et grandes tendances

Derrière l’apparente stabilité du paysage rural, la propriété foncière française dessine une cartographie mouvante, héritée de siècles d’histoire et d’enjeux économiques. Aujourd’hui, les personnes physiques règnent en maîtres : elles possèdent près de 85 % des terres agricoles, un chiffre qui illustre la survivance de la petite propriété, mais n’empêche pas la montée inexorable de la concentration. Parallèlement, les sociétés agricoles, qu’il s’agisse de GAEC, d’EARL ou de SCEA, représentent 7,5 % des terres : ce pourcentage, en hausse, reflète l’agrandissement progressif des exploitations, souvent via la société plutôt que l’individu seul.

Pour saisir la répartition des terres, il faut s’appuyer sur quelques chiffres révélateurs :

Un autre volet, souvent négligé, concerne la forêt. Les collectivités locales possèdent 15 % des surfaces boisées, tandis que l’État et de grands groupes privés, souvent des assureurs ou des familles connues, concentrent des massifs entiers. La surface agricole utile, référence incontournable lors des recensements, permet de mesurer l’évolution de la répartition foncière et d’en suivre les tendances.

L’empilement des statuts juridiques, propriété privée, indivision, sociétés à capital ouvert, entretient une certaine opacité. Le cadastre recense certes les détenteurs, mais la réalité de l’exploitation, fragmentée entre fermages, indivisions et sociétés, échappe à la seule lecture administrative. Ce morcellement, loin d’être anodin, accentue la tension entre les usages agricoles, la spéculation et la gestion partagée des terres.

Qui détient réellement les terres agricoles françaises ? Entre particuliers, sociétés et institutions

La propriété foncière agricole en France reste dominée, sans conteste, par les particuliers. Selon le cadastre, 85 % des terres agricoles leur appartiennent. Cette situation, héritée d’un siècle de transmissions familiales, s’est vue néanmoins bousculée par l’émergence des sociétés agricoles. Des formes telles que les GAEC, EARL ou SCEA contrôlent aujourd’hui 7,5 % des terres : leur poids ne cesse de croître, surtout dans les régions de grandes cultures et d’élevage intensif.

Les collectivités locales, communes, départements, régions, détiennent quant à elles 5 % du foncier, le plus souvent sous forme de réserves ou de biens ruraux. Mais une réalité moins visible complique le tableau : pour travailler, un agriculteur doit composer avec une mosaïque de propriétaires. En moyenne, il dépend de 14 bailleurs distincts, le tout sous le régime du fermage. Cette dispersion, accentuée par la diversité des statuts, rend difficile l’identification d’un acteur hégémonique sur le marché foncier.

D’autres acteurs, plus marginaux mais influents, s’invitent dans la partie. L’association Terre de Liens met à disposition près de 10 000 hectares pour de nouveaux projets agricoles. La SAFER, elle, intervient pour réguler le marché, notamment grâce à son droit de préemption. À côté, quelques grandes fortunes ou familles historiques, Louis Dreyfus, Dassault ou la famille d’Orléans, possèdent des milliers d’hectares, mais leur influence demeure limitée si on la compare à la multitude de petits propriétaires. La propriété en France, c’est d’abord une affaire collective, éclatée, rarement polarisée autour de quelques géants.

Transparence et spéculation : quels enjeux pour la gestion des terres agricoles ?

Le marché foncier agricole français reste difficile à déchiffrer. Certes, le cadastre recense les propriétaires, mais la complexité des statuts (fermage, sociétés à capital ouvert, indivisions) brouille les pistes. Les transferts de parts sociales s’opèrent parfois en dehors du regard public. Pour contrer cette opacité, la loi Sempastous impose désormais de nouvelles obligations de déclaration et d’autorisation. Pourtant, la diversité des montages et le manque de données consolidées laissent des angles morts persistants.

Dans ce contexte, la spéculation n’a rien d’un mirage. Des investisseurs, séduits par la stabilité et la valorisation du foncier, multiplient les achats à travers des sociétés ou des transferts de parts. Cette pression complique l’accès à la terre pour les agriculteurs actifs. Face à ces logiques, certaines initiatives tentent de rééquilibrer la donne, à l’image de Terre de Liens, qui milite pour une gestion plus transparente. Le rôle de la SAFER, avec son droit de préemption, reste central, tout comme le contrôle des usages et les dispositifs d’accompagnement à l’installation.

Voici les principaux outils et instances qui encadrent aujourd’hui la gestion et l’accès au foncier :

La CDOA (Commission départementale d’orientation agricole) délivre les autorisations d’exploitation.

(Commission départementale d’orientation agricole) délivre les autorisations d’exploitation. Le fermage fixe le cadre de la location, offrant une certaine sécurité aux exploitants.

fixe le cadre de la location, offrant une certaine sécurité aux exploitants. Les réformes législatives, successives, cherchent à limiter la concentration mais peinent à freiner la financiarisation du secteur.

La prochaine loi d’orientation agricole intègre désormais un volet foncier, sous la pression croissante des syndicats agricoles et des collectifs citoyens. Le rapport de Terre de Liens propose d’aller plus loin : renforcer la transparence, affirmer la vocation agricole des terres, mieux contrôler les transferts. Le foncier, à la croisée de la spéculation et de l’intérêt collectif, demeure un enjeu brûlant pour l’équilibre rural.

Quelles conséquences économiques, écologiques et sociales d’une concentration foncière accrue ?

La progression de la concentration foncière transforme silencieusement le visage des campagnes françaises. Qu’il s’agisse de particuliers, de sociétés agricoles ou de collectivités, l’augmentation de la taille des exploitations redéfinit les priorités, influence les modes de production, et fragilise certains équilibres.

Sur le plan économique, la photographie s’avère nuancée. La plupart des terres, encore transmises par héritage, restent propriété de familles, mais leur exploitation se professionnalise et s’industrialise. Les sociétés agricoles, elles, orientent souvent les choix vers les grandes cultures : blé, orge, maïs, colza. La France exporte ainsi 43 % de sa production agricole, tout en restant tributaire des importations pour son alimentation. Les exploitants, pour leur part, jonglent avec une extrême dispersion de la propriété : 14 bailleurs en moyenne pour un même agriculteur.

Les répercussions dépassent la simple question de rendement. Avec le vieillissement massif des propriétaires, la moitié d’entre eux ont plus de 65 ans, la recomposition foncière s’accélère. De nombreuses terres basculent vers des usages non agricoles, deviennent constructibles ou sont vouées à l’urbanisation, grignotant l’espace rural. Les décisions dictées par la rentabilité pèsent lourd sur la biodiversité, réduisent la variété des cultures et favorisent l’artificialisation des sols.

Enfin, le tissu social s’en trouve affecté. Seuls 39 % des propriétaires habitent dans la commune où se situent leurs terres, ce qui crée une distance croissante avec la réalité du terrain. Le renouvellement des générations agricoles s’en trouve entravé ; la spéculation et la concentration freinent l’installation des jeunes, accentuant la fragilité du monde rural tout entier. Au fil du temps, le foncier français se révèle moins un terrain neutre qu’un véritable champ de tensions pour l’avenir agricole, écologique et social du pays.