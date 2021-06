Pourquoi le CBD est-il cher ?

Le CBD est-il vraiment cher ? Quel prix dois-je payer pour le CBD ? Il s’agit là de quelques questions courantes sur le sujet.

Le marché du CBD est inondé de produits aux gammes de prix différentes. Même si nous comprenons la logique de l’offre et de la demande pour déterminer la pièce, qu’est-ce qui nous fait penser que le CBD est vraiment cher ?

Le prix du produit dépend de différents composants et mérite d’être pris en considération.

La perception de la qualité place-t-elle le CBD dans la catégorie des produits coûteux ? Quelle est votre perception de la qualité ?

Permettez-moi d’ajouter quelques autres idées à vos pensées. Dans cet article, vous pourrez collecter des informations sur :

Le CBD est-il cher ?

En général, examinons deux paramètres pour évaluer si le CBD est cher.

Tout d’ abord, le pays et l’état dans lequel vous vivez déterminent le prix final d’un produit. La raison en est que La taxation des produits est soumise aux lois fédérales et étatiques qui varient d’un pays à l’autre. Par conséquent, le pourcentage de taxe sur la valeur ajoutée varie également.

Dans la plupart des cas, vous pourrez voir ces informations lorsque vous effectuez un achat. Il en va de même pour les achats en ligne et les magasins physiques.

Deuxièmement, les produits CBD sont extraits de la plante de cannabis. Mais chaque produit CBD ne provient pas d’un seul type de plante. Les études identifient 779 souches de cannabis. Chaque souche possède des propriétés uniques et est cultivée dans différentes parties du monde. Si vous recherchez des produits CBD provenant d’une souche spécifique, le coût du CBD peut également être différent.

Par exemple, Kush est une variété Indica Cannabis qui est largement cultivée en Afghanistan, dans le nord du Pakistan et dans le nord-ouest de l’Inde.

Il y a beaucoup d’autres choses à comprendre au-delà de ces deux aspects.

De la culture au client final. Quels sont les facteurs qui influencent le prix ?

Au-delà du mécanisme de l’offre et de la demande, d’autres facteurs influencent le prix du CBD, à savoir :

(1) Coût de la culture

Toutes les règles générales de l’agriculture s’appliquent à la culture du cannabis. Par exemple, le temps, le sol, l’eau et la température sont pris en compte.

La texture du sol, le drainage et la rétention d’eau sont les facteurs les plus importants pour obtenir une bonne récolte. En ce qui concerne la température, les plantes de cannabis préfèrent une température similaire à celle qui convient aux humains, ni trop sèche ni trop humide.La technologie moderne a rendu la culture du cannabis plus respectueuse de l’environnement et plus durable. Avez-vous entendu parler de la technologie d’éclairage LED pour la croissance ? Cette technologie permet d’utiliser des poireaux LED pour la culture. Il est utilisé à la fois au niveau industriel et domestique. Cela a rendu l’horticulture accessible aux entreprises, aux start-ups et aux amateurs. Par conséquent, la complexité de la culture entraîne des coûts élevés, nécessaires à la mise en place de souches de cannabis de haute qualité, ce qui affecte le prix des produits CBD.

(2) Coût de la main-d’œuvre

La disponibilité naturelle abondante du chanvre, qui remonte à 8000 avant JC jusqu’au Moyen Âge, a occupé une place prépondérante dans le mode de vie des gens. Il a également joué un rôle prépondérant dans le développement initial du pays, en raison de l’intensité du travail nécessaire à sa récolte.

Selon une étude de 2016, « ‘Les cultures de pommes, d’oranges et de cannabis sont toutes à forte intensité de main-d’œuvre. « Ces travailleurs représentent plus de 30 % des coûts de production totaux. car la préparation, la plantation, l’arrosage, la taille et le traitement du sol ne sont que quelques-unes des tâches qui nécessitent beaucoup de travail.

La taille est considérée comme l’étape la plus fatigante et la plus technique, mais aussi très rentable. Les tondeuses expérimentées gagnent 20 à 30 dollars par heure et peuvent aller jusqu’à 150 à 200 dollars pour chaque livre coupé de la plante. Travaillant 10 à 14 heures par jour, une tondeuse peut travailler jusqu’à 2 livres par jour. Par conséquent, la saison de récolte de trois mois, également appelée Croptober, s’avère très enrichissante.

(3) Coûts d’extraction

L’ exploitation minière CBD est une activité à forte intensité de main d’œuvre qui nécessite des compétences et de l’expertise. Par exemple, il existe différentes méthodes d’extraction de l’huile de CBD. En fonction des besoins et de l’installation de production, l’un de ces processus de fabrication illustrés ci-dessous est effectué.

Le Le processus d’extraction peut être effectué avec des solvants et sans solvant. En général, les solvants les plus populaires pour l’extraction du cannabis sont le butane et le propane, bien que le CO2, l’éthanol, la chaleur et la pression soient également utilisés.

Le choix d’un procédé d’extraction affecte la qualité des produits. Il y a deux choses à prendre en compte. D’une part, l’extraction de solvants organiques est une méthode courante utilisée comme pratique courante dans les industries chimique, alimentaire et pharmaceutique.

D’autre part, il y a des discussions sur le fait que les solvants organiques sont hautement ou extrêmement inflammables et explosifs, ce qui pourrait constituer une préoccupation majeure pour la sécurité des personnes impliquées dans le travail.

Par conséquent, des études indiquent que les solvants aux hydrocarbures constituent une alternative relativement meilleure et plus sûre que les solvants organiques. Cette méthode vous permet d’avoir une qualité supérieure et économique, accessibles et sécurisés.

(4) Frais juridiques

La concession de licences est un processus complexe. Par conséquent, le respect des lois et des règlements relève de la responsabilité de chaque individu. Le respect des valeurs éthiques et juridiques dans la conduite d’affaires est la chose la plus importante sur le marché mondialisé.

La gestion d’une entreprise entraîne certainement des frais juridiques pour obtenir des permis. Malheureusement, l’image que porte le cannabis nécessite qu’il subisse davantage de vérifications pour obtenir une licence commerciale.

Ces frais de licence varient d’un pays à l’autre. En outre, des frais sont facturés à chaque étape de la valeur ajoutée du produit. Par conséquent, chaque processus entraîne des frais. Par exemple, les frais d’enregistrement, la licence pour l’usine de culture, la licence pour la production de produits, la licence pour la production de concentrés. Ce dernier pourrait passer de 1 000$ et plus.

(5) Coûts d’importation et d’exportation

L’approvisionnement en cannabis des pays où il est cultivé implique des procédures et des processus coûteux. Ce coût varie en fonction de leur origine et affecte le prix final.

Les frais de port peuvent être divisés en deux catégories. Le premier est l’expédition du produit final au point de livraison. L’autre coût comprend les coûts de fourniture de la matière première (inclus dans le coût du fabricant). Nous avons souvent tendance à négliger ces détails complexes lors de l’évaluation du prix.

Les lois fédérales varient d’un pays à l’autre. Il serait plus facile pour les entreprises d’opérer dans des pays qui permettent l’exportation et l’importation de cannabis médical afin de maîtriser les coûts juridiques.

L’International L’Office de contrôle des stupéfiants (OICS) est l’autorité qui autorise la culture, la production, le droit d’importer et d’exporter du cannabis et de faire du commerce de gros.

Par conséquent, l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement doit être pris en compte en termes d’analyse du coût du produit.

(6) Coûts du contrôle de la qualité, tests de pureté et de sécurité

La distribution de produits de santé implique certainement l’exécution de tests de sécurité et de pureté par des tiers, qui sont généralement effectués par des laboratoires qui respectent les normes de procédures légales relatives à l’approbation de la qualité des produits.

La recherche et le développement continus, l’utilisation de technologies et de machines modernes, facilitent la production de produits de qualité supérieure et sûre.

(7) Coût du positionnement sur le marché

À présent, nous le savons tous bien. achats en ligne, cela nous permet d’économiser du temps et des efforts. Mais le monde Internet est inondé de produits CBD proposés par diverses marques. Il s’agit d’un processus complexe pour le consommateur de choisir le bon produit.

Nous sommes constamment à la recherche d’informations à jour et comparons différents produits.

Nordic Oil essaie d’adopter les meilleures pratiques pour communiquer son produit. Une équipe de professionnels expérimentés et passionnés s’engage à rendre cela possible.

conclusions

Nordic Oil croit et suit les meilleures pratiques en matière de transparence de l’information sur ses produits, afin de permettre au consommateur de faire des choix d’achat éclairés. Suivez-nous sur Facebook, Instagram et lisez nos articles de blog pour approfondir vos connaissances et partager vos expériences. Plusieurs pays légalisent l’usage médical du cannabis. En conséquence, les lois internationales ont dépénalisé ou légalisé la possession et l’approvisionnement de cannabis à des fins médicales. Les discussions sur les politiques de légalisation sont en cours d’élaboration et plusieurs juridictions évaluent la possibilité de réduire les sanctions.

Soyez conscient de vos actions, même si vous achetez du CBD à des fins médicales. À ce stade, veuillez comprendre que les produits CBD ne sont pas psychoactifs. Cependant, faites attention au pourcentage de teneur en THC du produit. Ces informations peuvent être imprimées sur l’étiquette du produit. Vérifiez si elle est dans la limite permise dans votre pays.

La santé est l’atout le plus précieux. C’est pourquoi Nordic Oil produit des huiles de la plus haute qualité.

Maintenant, j’aimerais vous poser la question suivante : Pensez-vous que le CBD coûte cher ?