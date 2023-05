Maîtrisez votre portefeuille d’investissement avec ces astuces pratiques

Pour maîtriser votre portefeuille d’investissement, vous devez comprendre les différentes classes d’actifs. Définissez ensuite vos objectifs d’investissement et diversifiez votre portefeuille en investissant dans divers secteurs. Établissez une stratégie d’investissement à long terme en vous concentrant sur les actifs avec des rendements élevés et un faible risque. Gardez à l’esprit que la diversification ne garantit pas le succès à 100 %, mais elle peut aider à minimiser le risque. Suivez votre portefeuille régulièrement et ajustez votre stratégie au besoin. Avec ces astuces pratiques, vous pouvez améliorer votre maîtrise de votre portefeuille d’investissement.

Actifs : tout comprendre pour mieux investir

Comprendre les différentes classes d’actifs est essentiel pour un investissement réussi. Les classes d’actifs sont des catégories regroupant plusieurs types d’investissements. Il existe quatre principales classes : les actions, les obligations, l’immobilier et le marché monétaire.

Les actions représentent la propriété partielle dans une entreprise donnée. Lorsque vous achetez des actions, vous devenez un actionnaire et avez droit à une part des bénéfices de l’entreprise sous forme de dividendes ou en capital si vous vendez vos titres plus cher que ce que vous avez payé initialement lors de votre achat.

Les obligations sont considérées comme moins risquées que les actions car elles représentent la dette émise par une entreprise ou une entité gouvernementale. En achetant des obligations, vous prêtez votre argent à cette entité qui promet de rembourser le principal avec intérêts après un certain temps.

L’immobilier peut être directement acquis sous forme physique (achat immobilier) ou indirectement via des sociétés foncières cotées en bourse telles que Unibail Rodamco Westfield • société spécialisée dans la possession et la gestion internationale d’un portefeuille prestigieux de centres commerciaux et de bureaux.

Le marché monétaire représente quant à lui les investissements destinés aux produits financiers tels que les comptes bancaires traditionnels ou les Fonds Communs de Placement obligataires offrant une faible rémunération mais présentant très peu voire aucun risque.

En comprenant ces différentes classes d’actifs, il devient possible, notamment grâce au conseil avisé du CGP (Conseiller en Gestion Patrimoniale), de choisir les investissements correspondant le mieux à vos objectifs.

Investissement : définir ses objectifs en amont

Une fois que vous avez compris les différentes classes d’actifs, la prochaine étape est de définir vos objectifs d’investissement. Quel est le but recherché ? Souhaitez-vous investir pour financer votre retraite ? Votre objectif est-il de générer un revenu passif supplémentaire ou simplement de faire croître votre capital à long terme ?

La clarté des objectifs permet aux CGP et autres conseillers en gestion patrimoniale de proposer une stratégie adaptée. Par exemple, si vous souhaitez financer votre retraite, il peut être avantageux d’opter pour des investissements offrant une croissance lente mais régulière tels que les fonds indiciels. Si, par contre, vous recherchez une augmentation rapide du capital et êtes prêt à prendre plus de risques, optez plutôt pour des actions individuelles.

Vous devez tenir compte du niveau de tolérance au risque. Tout investissement comporte une part inhérente de risque. Tout le monde n’y réagit pas avec autant d’égalité selon son profil psychologique : certains sont plus sensibles aux perturbations qu’un marché bousculé peut engendrer sur leur capital investi (CI), tandis que d’autres peuvent sublimer ces événements difficiles et anticiper même leurs conséquences potentielles sur ce dernier.

En comprenant vos propres motivations ainsi que celles qui poussent les différents types d’investisseurs, il devient possible non seulement de choisir un type spécifique d’investissement correspondant mieux à ses attentes, mais aussi d’opter pour une stratégie flexible lui permettant de s’adapter aux changements du marché.

La définition des objectifs d’investissement est l’un des éléments clés nécessaires à la construction réussie et efficace de votre portefeuille. Les classes d’actifs sont largement dépendantes aussi bien des cycles économiques que des différentes méthodes utilisées en fonction du profil de l’investisseur ; quant à elles, le niveau de tolérance au risque doit être considéré par chacun comme un indicateur important dans tout choix financier.

Diversification : l’astuce pour un portefeuille équilibré

La diversification est un concept clé lorsqu’il s’agit de construire un portefeuille d’investissement. L’un des principaux avantages de la diversification est qu’elle permet de répartir les risques sur plusieurs investissements différents. Par exemple, si vous avez investi dans une entreprise et qu’elle rencontre des difficultés financières, cela peut avoir un impact significatif sur la valeur de votre portefeuille. Si vous aviez aussi investi dans d’autres entreprises ainsi que dans différents types d’instruments financiers tels que les obligations et les fonds indiciels, l’impact serait alors plus limité.

Il est capital de comprendre que chaque classe d’actifs présente ses propres caractéristiques en termes de rentabilité et de volatilité du marché. Certainement, certains actifs seront très populaires auprès des investisseurs tandis qu’un autre sera largement délaissé ; mais au fil du temps, cette popularité varie : certains peuvent perdre leur attrait aux yeux des investisseurs (par exemple lorsque la situation économique se détériore), tandis que d’autres pourraient gagner en attractivité (par exemple, lorsque le contexte politique semble favorable). D’où l’intérêt supérieur qui consiste ici à mixer différentes classes afin non seulement de diminuer son exposition globale aux risques inhérents rattachés aux fluctuations boursières en général, mais aussi de profiter des atouts spécifiques que peut offrir chacune d’entre elles à tout moment.

En somme, la diversification est un élément essentiel dans la construction d’un portefeuille d’investissement réussi. Bien que cela ne garantisse pas une rentabilité élevée ou constante, cela permet de minimiser les risques et d’optimiser le potentiel de rendement global. Il est recommandé de varier les classes d’actifs autant que possible afin de réaliser un investissement plus stable et durable même si des fluctuations importantes viennent agiter le marché financier.

Investissement : la stratégie à long terme pour réussir

Une fois que vous avez établi votre stratégie de diversification, vous devez définir une stratégie d’investissement à long terme. En effet, l’investissement à court terme peut être risqué et instable. Vous devez viser un rendement raisonnable sur le long terme, alors les fonds indiciels ou les ETF (Exchange Traded Funds) sont un choix judicieux.

Il existe aussi plusieurs types de comptes bancaires permettant aux investisseurs particuliers d’accéder aux marchés financiers : le compte-titres ordinaire (CTO), le plan épargne actions (PEA), l’assurance-vie multisupports, etc. Chacun a ses propres caractéristiques et avantages fiscaux. Avant toute décision concernant le choix du type de produit financier qui conviendrait mieux qu’un autre selon sa situation personnelle proprement dictée par son profil ainsi que ses objectifs patrimoniaux majeurs à atteindre, il faut se rapprocher systématiquement auprès d’experts-conseils qualifiés car chaque cas est unique !

Vous devez garder à l’esprit que les investissements peuvent être affectés par des facteurs externes tels que la situation économique et politique, ainsi que par des événements imprévus comme une pandémie mondiale. Par conséquent, vous devez rester discipliné dans votre approche d’investissement à long terme.

Établir une stratégie d’investissement à long terme peut aider à minimiser les risques et à maximiser le potentiel de rendement global. Cela implique un processus rigoureux qui consiste notamment en la définition du profil investisseur personnel, la mise en place d’une stratégie diversifiée pour répartir efficacement ses placements et le choix judicieux entre différents types de produits financiers selon sa situation fiscale personnelle propre ainsi que ses objectifs patrimoniaux spécifiques.