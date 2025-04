Les balades immanquables à l’étang de l’Or

L’étang de l’Or, situé entre les communes de Mauguio et de La Grande-Motte, est un véritable joyau naturel. Ce site préservé offre une biodiversité exceptionnelle avec ses roselières, ses zones humides et ses vastes étendues d’eau. Les amateurs de nature y trouvent un havre de paix pour observer une grande variété d’oiseaux migrateurs et résidents.

Parmi les balades immanquables, le sentier du Petit Travers permet de découvrir la richesse de cet écosystème tout en profitant d’une vue imprenable sur l’étang. Les promenades au coucher du soleil offrent un spectacle saisissant avec des reflets dorés illuminant les eaux calmes.

Découverte du sentier de Candillargues

Situé au cœur du Petit Marais de Candillargues, le sentier de découverte offre une immersion unique dans un environnement naturel préservé. Ce sentier pédestre de 2 km permet de découvrir les richesses de l’étang de l’Or, tout en sensibilisant les visiteurs à la préservation de cet écosystème fragile. Le Conservatoire du Littoral est propriétaire de cette zone, tandis que la gestion est assurée par la Communauté d’Agglomération du Pays L’Or.

Le sentier du Cabanier est une autre promenade incontournable. Proposée gratuitement par l’Office du tourisme de Mauguio-Carnon en collaboration avec les animateurs de Symbo, cette visite guidée offre une perspective enrichissante sur la faune et la flore locales. La Symbo édite aussi un topo-guide permettant de mieux comprendre les différents aspects de cet environnement.

Pour les amateurs d’observation, le sentier est jalonné de panneaux d’interprétation explicatifs, rendant la balade aussi éducative qu’agréable. Les visiteurs peuvent y observer une diversité d’espèces d’oiseaux, de plantes et de paysages uniques. Les animateurs du Symbo apportent une expertise précieuse, rendant chaque visite riche en enseignements.

La richesse de ce sentier réside dans sa capacité à éveiller les consciences tout en offrant un cadre de détente et de découverte. Une balade au Petit Marais de Candillargues est une expérience à ne pas manquer pour les passionnés de nature et de randonnée.

Observation des oiseaux à l’étang de l’Or

Le marais de l’étang de l’Or est un lieu privilégié pour l’observation ornithologique. Proche de Mauguio, Candillargues et Lansargues, cet espace naturel est réglementé afin de préserver la biodiversité. Les sentiers de découverte permettent de s’immerger dans cet écosystème tout en respectant les règles de fréquentation.

Espèces emblématiques

Plusieurs espèces d’oiseaux y trouvent refuge :

Les amateurs de photographie animalière et de nature apprécieront la diversité des espèces et des paysages.

Sites d’observation

Le site naturel protégé du Méjean, géré par la maison de la nature de Lattes, est l’un des points d’observation les plus fréquentés. Des observatoires y sont aménagés, offrant une vue imprenable sur les oiseaux dans leur habitat naturel. Les panneaux explicatifs informent sur les différentes espèces et leur comportement.

Visites guidées

Des visites guidées, menées par des experts, sont régulièrement organisées. Ces sorties permettent d’approfondir ses connaissances sur la faune et la flore locales tout en bénéficiant des conseils avisés des guides. Les animateurs du Symbo jouent un rôle clé dans cette médiation, offrant des explications précises et passionnantes.

Espèce Période d’observation Flamant rose Toute l’année Héron cendré Printemps à automne Cigogne blanche Printemps et automne

L’observation des oiseaux à l’étang de l’Or est une expérience enrichissante, mêlant découverte et respect de la nature. Les efforts de préservation et de sensibilisation permettent à tous de profiter pleinement de ce patrimoine naturel exceptionnel.

Randonnée autour de l’étang

Balade familiale et détente

La randonnée autour de l’étang de Thau, situé près de Sète dans le département de l’Hérault, est une autre option pour les amoureux de la nature. Ce site écotouristique en Occitanie propose divers circuits pédestres et à vélo, offrant une vue imprenable sur les eaux calmes et les couchers de soleil spectaculaires. Le Mas de Cati, petite entreprise familiale, propose des soirées au coucher du soleil, permettant de découvrir les produits du terroir dans une ambiance conviviale.

L’attrait de ces balades réside non seulement dans la découverte des paysages et de la biodiversité, mais aussi dans les multiples activités de détente proposées. De la promenade en famille à la randonnée plus sportive, chaque visiteur trouvera une manière d’apprécier pleinement cet espace naturel préservé.

Activités nautiques et détente

Initiations nautiques et baignades naturelles

La société Chamanita, fondée par Stéphanie Gay, propose des bains de nature et des activités autour des huiles essentielles, favorisant un retour aux sources. Ce concept novateur mêle bien-être et découverte de la nature environnante, offrant une expérience sensorielle unique.

Pour les amateurs de sports nautiques, Jean-Marie Lesquer organise des balades en kayak autour de l’étang, permettant une exploration paisible des rives et une immersion totale dans cet écosystème préservé. Ces sorties sont idéales pour observer la faune et la flore locales tout en profitant d’une activité physique douce.

Événements culturels et écologiques

Le Festival de Thau représente une autre facette de la découverte de l’étang. Cet éco-festival, mêlant concerts et éco-dialogues, sensibilise le public aux enjeux environnementaux tout en proposant des moments de détente et de culture. Les événements se déroulent dans des lieux emblématiques tels que la cathédrale de Maguelone, gérée par les Compagnons de Maguelone.

La Réserve Naturelle du Bagnas, gérée par l’ADENA, offre aussi des parcours de découverte de la biodiversité. Située à proximité de l’étang, cette réserve est un havre de paix pour de nombreuses espèces animales et végétales, et constitue un site idéal pour des visites guidées et des promenades éducatives.

Observation ornithologique

Au Site Naturel Protégé du Méjean, géré par la Maison de la nature de Lattes, les visiteurs peuvent observer des cigognes blanches et d’autres oiseaux emblématiques de la région. Ce site, situé à Lattes, propose des sentiers balisés et des observatoires pour une expérience ornithologique enrichissante.